La doppietta porta via Vlahovic dalla Juve: “Lo prendiamo in estate”

Dusan Vlahovic è tornato al gol dopo oltre cento giorni di digiuno: ma ora il bomber può salutare la Juventus, pronti a prenderlo

Lo ha atteso per 115 giorni, finalmente è tornato: Dusan Vlahovic ha ritrovato il gol. Contro la Salernitana l’attaccante della Juventus ha trascinato la sua squadra alla vittoria con una doppietta. Prima un calcio di rigore che ha voluto battere fortemente, poi la rete del definitivo 3-0 che ha chiuso i giochi.

Due reti che interrompono un lungo digiuno e dimostrano che l’ex Fiorentina è sulla strada giusta per tornare al 100% della forma. Una dimostrazione importante anche in ottica futura visti i dubbi che aleggiano su quel che sarà il destino dell’attaccante. Il mercato della Juventus è ovviamente legato alle vicende societarie e in estate, davanti ad una offerta importante, potrebbe arrivare il via libera alla cessione di Vlahovic. Ed intanto c’è chi è pronto a prenderlo subito e non fa nulla per nascondere: la doppietta è stata soltanto la conferma, altro che Osimhen: vogliono lui.

Calciomercato Juventus, invocano Vlahovic: via da Torino

Già prima del ritorno al gol, il nome di Dusan Vlahovic era al centro di voci di mercato. Dal Real Madrid alla Premier League, la fila di possibili pretendenti per il serbo è molto lunga. Ora però che ha dimostrato di non aver dimenticato come si va a rete, c’è chi è pronto a prenderlo subito.

Sui social, infatti, i tifosi del Chelsea si sono letteralmente scatenati, invocando l’acquisto del numero 9 della Juventus. In molti lo preferiscono a Victor Osimhen, altro attaccante della Serie A che è corteggiato dalla Premier League, e chiedono al patron dei Blues Boehly di acquistarlo per la prossima stagione. Numerosi i tweet che riguardano proprio questo argomento con chi spera che il Chelsea vada su Vlahovic in estate e chi lo vede già con la maglia Blues nella stagione 2022/2023. Non manca poi di chi fantastica di un possibile scambio con Lukaku, attualmente in prestito all’Inter. Ipotesi difficile, al momento, da realizzare, ma una certezza c’è: i tifosi del Chelsea vogliono Vlahovic.

Ecco alcuni tweet:

Vlahovic to Chelsea — Madoka Kibet, HSC (@MKMadoka_) February 7, 2023

I hope Chelsea get Vlahovic this summer

I love the guy 💙 — Ayomide ❼ (@mideCFC) February 7, 2023

vlahovic will come to chelsea on a swap deal for lukaku i can smell it — Faruq (@Faruq40_) February 7, 2023

Vlahovic is upgrading to Chelsea — Wekkers (@Cfc_tekkers) February 7, 2023

Dusan Vlahovic is The Type of Striker that plays for The Team. Osimhen is more or less that but compared. He's the type whom the team plays for him instead. Chelsea will be more dynamic with Vlahovic.

End of Thread! — Tony Bulimu. (@TBulimu) February 7, 2023