L’Inter ne perde quattro, Marotta è nei guai: vanno tutti a Madrid

L’Inter rischia di perdere tutti gli obiettivi estivi di mercato (e non solo), con una sola direzione

Il calciomercato invernale è stato decisamente di transizione per tutte le squadre europee. O quasi, visto che il Chelsea ha speso più soldi di quanti tutta la Serie A ne ha spesi nella sessione estiva del 2022. Con l’eccezione dei Blues, nelle altre federazioni si è rimasto un po’ a guardare, a studiare, muovendosi soprattutto con svincolati e ovviamente prestiti.

In Italia tutte le big sono rimaste ferme, col Milan che ha preso solo Devis Vasquez, il terzo portiere che ancora sembra lontanissimo dal trovare minuti in campo. Poi la Lazio ha preso Pellegrini l’ultimo giorno di mercato e lo stesso la Roma con Diego Llorente. Le vicende Skriniar e Zaniolo con le loro risoluzioni tardive hanno condizionato le operazioni dell’Inter e dei giallorossi, tutte rinviate all’estate. La musica non è stata poi così diversa in Spagna, con il Real Madrid che non ha preso sostanzialmente nessuno e per il Barcellona è stato lo stesso. Anzi ha ceduto Bellerin e Depay, andato all’Atletico Madrid. E proprio i colchoneros si sono forse mossi un po’ di più tra le big, appunto con l’arrivo dell’olandese e di Doherty sulla destra. Senza contare la cessione di Joao Felix al Chelsea, in prestito secco. E proprio i madrileni hanno acceso i riflettori sulla Serie A in vista dell’estate, ma non solo.

Calciomercato Inter, da Schuurs a Thuram: l’Atletico piomba sugli obiettivi di Marotta

Molto dell’Atletico Madrid dipenderà ovviamente dalla permanenza di Diego Simeone, che ha già parlato pochi giorni fa del suo futuro dicendo di voler rispettare il contratto fino al 2024. La dirigenza valuterà in base ai risultati, la qualificazione in Champions è fondamentale. Legata alla presenza del Cholo quella di Joao Felix, che non ha intenzione di continuare al Wanda se in panchina rimarrà il tecnico argentino.

Tra l’altro difficilmente il Chelsea spenderà i 140 milioni che l’Atletico chiede per il portoghese. A Madrid ci sono parecchie situazioni in ballo, come il rinnovo di Hermoso ma anche quelli di Savic, Kondogbia, Carrasco (per cui c’è un principio di accordo col Barcellona), Lemar e Alvaro Morata. Arriverà Caglar Soyuncu in difesa, ma se lo stesso Hermoso andrà via l’Atletico avrà bisogno di un altro centrale. E, come scrive il ‘Mundo Deportivo’, i nomi sono made in Italy. Uno è Stefan de Vrij, anche lui in scadenza a giugno con l’Inter, ma c’è anche Peer Schuurs. L’olandese del Torino sta facendo bene, e su di lui hanno acceso i riflettori già la stessa Inter, il Milan e la Roma, oltre alla Premier League. A centrocampo invece, con Saul destinato a partire nuovamente, tra i nomi c’è quello di Sofyan Amrabat su cui però è vigile il Barcellona, oltre ad alcuni club inglesi e – in caso di addio di Brozovic – di nuovo i nerazzurri.

In attacco potrebbe andare via Morata, visto che la società vorrebbe liberarsi del suo ingaggio altissimo, rimpiazzandolo magari con uno a parametro zero. Un profilo che ha un nome e cognome: Marcus Thuram. Il francese terminerà il suo contratto col Borussia M’Gladbach, era praticamente già dell’Inter prima dell’infortunio e del conseguente arrivo di Correa. Marotta ha continuano a seguirlo e a tenere i contatti ben saldi in vista di giugno, con Lukaku e lo stesso ‘Tucu’ che restano in bilico. Thuram sarebbe ideale, è legato all’Italia, ma le sirene della Liga e della Premier League sono importanti. Il quotidiano spagnolo segnala su di lui anche Liverpool, Arsenal, Bayern Monaco e Juventus. Ma anche Barcellona e Napoli sono state accostate a lui. Insomma, l’Atletico ha messo gli occhi su quasi tutti gii obiettivi dell’Inter.