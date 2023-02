Zaniolo vola verso il Galatasaray: ecco come ha passato gli ultimi giorni in Italia

Zaniolo in viaggio per Istanbul, pronto a diventare un giocatore del Galatasaray: come ha vissuto questi ultimi giorni della trattativa

Nicolò Zaniolo è pronto a cominciare la sua nuova avventura con il Galatasaray. In questi minuti è in viaggio verso Istanbul, con la Turchia che in questo momento è alle prese con un momento tragico per il terremoto che ha colpito l’area tra Gaziantep e la Siria ma che ha ovviamente colpito tutto il paese. E che sta purtroppo costando la vita a migliaia di persone.

Ma per il giocatore di proprietà, ancora per poco, della Roma in questo momento la capitale turca rappresenta un nuovo inizio. Il suo ciclo nella capitale e a Trigoria si è concluso, purtroppo in maniera piuttosto burrascosa. Nei giorni scorsi l’attaccante è stato visitato a Trigoria e, come da certificato, gli è stato accordato un periodo di stop dagli allenamenti. Che Zaniolo ha trascorso a La Spezia, a casa sua, soprattutto perché a Roma l’aria si era fatta pesante. L’episodio che ha richiesto l’intervento della polizia per l’iniziativa di alcuni ‘tifosi’ (appunto tra virgolette), gli striscioni indirizzati anche alla mamma, senza dubbio hanno rappresentato l’ennesimo punto di non ritorno. “Per la prima volta ho avuto paura“, ha detto il giocatore nella lettera aperta pubblicata all’Ansa.

Zaniolo al Galatasaray: ecco come l’attaccante ha passato gli ultimi giorni

In questi giorni è rimasto appunto a La Spezia, dove torna appena ha un po’ di tempo libero, durante l’anno o le vacanze estive. Lì ha gli amici di sempre, ha trovato l’ambiente familiare che Roma per lui non rappresentava più. Ha atteso gli sviluppi della trattativa col Galatasaray, ha accettato subito la destinazione, curiosamente giallorossa anche questa.

Lì troverà uno spogliatoio di ‘italiani’ come Torreira, Icardi e Mertens, in qualche modo continuerà a sentirsi a casa. A gennaio sperava di trasferirsi al Milan, non è andata così ma sta trovando comunque la possibilità di rimettersi in gioco. A Roma aveva la strada sbarrata ormai, Mourinho ha scaricato tutto sulla società che dal canto suo è stata intransigente. Zaniolo, pur inserito in lista Uefa per motivi legali e di Fair Play Finanziario, era definitivamente fuori dal progetto. Il 23enne da La Spezia si è trasferito a Milano dove ha trovato il suo agente Claudio Vigorelli, ha atteso qualche ora nell’hotel Melià e poi è uscito, colto dall’inviato di Calciomercato.it. Nessuna dichiarazione, poi all’in bocca al lupo ha risposto con un sorriso salendo in macchina dove lo aspettava già la famiglia, mamma Fracnesca, papà Igor e la sorella Benedetta.

Nel frattempo i tifosi della Roma di certo non si stanno strappando le vesti. Anzi, anche la piazza giallorossa sta vivendo la cessione di Zaniolo come una sorta di liberazione. Ormai è un ex beniamino del popolo romanista, da diverse settimane i mugugni per le prestazioni in campo si erano fatti importanti. E poi tutto quello che è successo a gennaio, le assenze contro Fiorentina (ufficialmente fuori per una indisposizione intestinale), Spezia e Napoli, la lettera giudicata tardiva, qualche atteggiamento in campo. La storia d’amore era finita per entrambe le parti, la questione rinnovo si trascinava da troppo tempo e questa giornata di 7 febbraio rappresenta una fine agognata da tutti.