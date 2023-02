Zaniolo in partenza da Milano per Istanbul | VIDEO CM.IT

L’attaccante classe ’99 lascia la Roma dopo tre anni e mezzo per trasferirsi in Turchia, al Galatasaray. Operazione a titolo definitivo

Nicolò Zaniolo in partenza da Milano direzione Istanbul, pronto per iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Galatasaray.

In rotta da tempo con la Roma, il classe ’99 si trasferisce in Turchia a titolo definitivo per circa 22/23 milioni di euro bonus inclusi. Per l’ormai ex giallorosso pronto un contratto di quattro anni da 3/3,2 milioni a stagione comprensivo di clausola risolutiva da 35 milioni.