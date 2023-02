Allegri si coccola Vlahovic e ‘confessa’ l’obiettivo della Juve

La Juventus porta a casa tre punti molto pesanti per le esigenze della squadra di Massimiliano Allegri che ha commentato la serata di Salerno

Tris della Juventus all’Arechi contro la Salernitana nel posticipo del martedì sera della 21esima giornata di Serie A. Protagonista assoluto Dusan Vlahovic autore di una doppietta e attivo anche nella rete di Kostic.

Una serata da non fallire per i bianconeri che hanno raccolto il bottino pieno per la gioia di un Massimiliano Allegri che ha comunque sottolineato alcuni aspetti da migliorare nel post partita ai microfoni di ‘Dazn’: “I ragazzi hanno risposto bene. Dopo il 3-0 siamo stati un pochino superficiali e abbiamo concesso di più. Dobbiamo migliorare in quella fase della partita. Quando abbiamo iniziato a sbagliare con superficialità abbiamo iniziato ad uscire dalla gara. Ci sono diversi passaggi che ti dicono che devi migliorare sotto l’aspetto mentale. Nell’ultima mezz’ora abbiamo un po’ gigioneggiato”.

Allegri ha quindi analizzato anche la prima fase di gara: “I primi minuti potevamo far meglio nella circolazione di palla, poi abbiamo iniziato a muoverla. Bisogna migliorare sulla circolazione anche se non era semplice. Bisogna lavorare e continuare a fare la fase difensiva nel miglior modo possibile”. Poi sull’impiego dei calciatori: “Abbiamo bisogno di tutti. Miretti stava facendo bene, Fagioli ha fatto bene, poi è normale che ci siano calciatori che stanno fuori ma con una partita ogni tre giorni servono tutti. Abbiamo soprattutto tanti giocatori reduci da lunghi periodi di inattività”.

VLAHOVIC – “Gli mancava solo il gol. Anche fisicamente è più leggero, si muove meglio ed è più brillante. Ha anche giocato meglio tecnicamente. Di Maria ha deliziato 45 minuti”.

OBIETTIVO – “In campo abbiamo fatto 41 punti ma ce ne hanno levati 15 e quindi siamo a 26. Dobbiamo arrivare a 40. L’obiettivo è cercare di arrivare nella parte sinistra della classifica”.