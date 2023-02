Doppio infortunio muscolare, saltano Milan-Torino: ecco il comunicato UFFICIALE

Il Milan è atteso dalla partita contro il Torino per uscire dalla crisi. Intanto, è stato comunicato un doppio ko muscolare

Il Milan non sta di certo vivendo uno dei suoi migliori periodi dal punto di vista della forma fisica e delle prestazioni.

I rossoneri, infatti, devono fare i conti con il crollo fisico di alcuni dei più importanti calciatori della squadra, come Rafael Leao e Theo Hernandez, ma anche su una difesa che traballa molto di più rispetto al recente passato. Il derby contro l’Inter, nonostante il cambio di modulo e il passaggio alla difesa a tre, è stata l’ennesima conferma che qualcosa si è rotto e andrà riparato al più presto dato che le squadre in corsa per la Champions League sono tante e agguerrite, mentre lo scudetto pare ormai solo un miraggio. Non c’è tempo neanche per leccarsi le ferite, perché il Diavolo attende il Torino a San Siro il prossimo weekend in una partita che non si preannuncia affatto semplice. I granata, infatti, hanno battuto l’Udinese nell’ultimo turno e proprio il Milan all’andata, dimostrando di poter mettere a tutti i bastoni tra le ruote. Ivan Juric, però, deve fare i conti con un doppio ko di non poco conto.

Il Torino perde Ricci e Pellegri per il Milan

Pochi minuti fa, infatti, i granata hanno pubblicato un comunicato ufficiale per fare il punto sulle condizioni di Samuele Ricci e Pietro Pellegri.

I due calciatori hanno subito degli infortuni muscolari e non ci saranno nella trasferta di San Siro: “Alla seduta odierna non ha preso parte Ricci: il centrocampista è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo sinistro. Esami anche per Pellegri: per l’attaccante interessamento miofasciale del muscolo bicipite femorale della coscia destra. Domani in calendario un allenamento tecnico-tattico”. Oltre al nuovo centrocampista e all’attaccante, che sarebbe stato anche ex di giornata, Ilic e Radonjic hanno svolto un lavoro personalizzato. Bisognerà verificare anche le loro condizioni in vista dell’impegno contro il Milan.