Il destino di Vlahovic in diretta: tutta la verità sull’infortunio

Dusan Vlahovic è un calciatore fondamentale per la Juventus. Ecco come stanno davvero le cose sul suo infortunio per il prossimo futuro

La Juventus deve scrollarsi di dosso i possibili risvolti giudiziari e le ultime incertezze sul campo perché il match contro la Salernitana non può essere sbagliato, sia per la corsa salvezza – come dice Massimiliano Allegri – sia per credere ancora nell’Europa.

Per crescere a livello di pericolosità offensiva e di prestazioni c’è bisogno sicuramente del miglior Dusan Vlahovic. Il bomber serbo, però, in questa stagione è mancato a lungo a causa della pubalgia che ha costretto l’ex Fiorentina anche a giocare il Mondiale non al meglio. Da gennaio in poi il suo apporto si è visto solo nello spezzone contro il Monza, non può bastare. Ne ha parlato l’agente Lodovico Spinosi ai microfoni di Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play, ecco le sue dichiarazioni: “La pubalgia è comunque infortunio fastidioso, può andare avanti a lungo e magari poi all’improvviso sparisce e puoi tornare come prima. Ha un fisico importante, ora si sta allenando, con il tempo tornerà quello di prima“. E continua: “Per lui l’importante secondo me è che torni a stare bene, poi quando starà bene chiunque giocherà con lui lo metterà nelle condizioni di fare gol, alla fine lui sarà trainante per gli altri”.

Spinosi su Dybala e Ibanez: certezze per il presente e per il futuro

Un calciatore che sta facendo veramente bene, ma non è una sorpresa, è Paulo Dybala. L’argentino è l’epicentro della Roma e Spinosi non può far altro se non esaltarne le qualità.

L’agente ha detto in diretta: “Quando sta bene fisicamente lo considero il migliore del campionato, l’anno prima dell’arrivo di Cristiano Ronaldo fece più di 20 gol, fu l’uomo più importante del campionato. La Roma gli ha dato le chiavi della squadra, ha qualche partita con alti e bassi, ma ha quel qualcosa in più che altri non hanno risultando ancora più forte di quanto non sia”.

Tanti complimenti anche per Ibanez che è già un calciatore molto importante per José Mourinho, ma in prospettiva futura potrebbe avere una carriera ancora più esaltante: “Ha questa grande forza fisica, salta tanto di testa, è molto elastico. Se riuscisse a mantenere sempre la concentrazione sarebbe straforte“. Spinosi si concentra proprio sul futuro del difensore: “Sono convinto che diventerà molto forte, tecnicamente può migliorare ma non è malaccio con il pallone per essere un difensore. Per un destro giocare a sinistra non è facilissimo, è ancora giovane, sono convinto farà una grandissima carriera. A Roma ha già dimostrato di saper giocare anche a quattro”.