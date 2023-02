HIGHLIGHTS | Riecco Vlahovic, la Juventus ne fa tre alla Salernitana

Tutto facile per la Juventus sul campo della Salernitana: doppietta di Vlahovic e gol di Kostic per il 3-0 finale

Riecco Vlahovic. Il bomber serbo ritrova il gol con la maglia della Juventus dopo oltre cento giorni di astinenza. Contro la Salernitana i bianconeri si mostrano subito in palla e, grazie anche alla doppietta del proprio numero 9, portano a casa tre punti.

Il risultato finale recita 3-0 per la formazione di Allegri con i granata che non sono mai riusciti ad impensierire Szczesny se non a risultato ormai compromesso. E dire che la squadra di Nicola non era partita male con un buon possesso palla e le proteste per un possibile doppio giallo a Rabiot. L’equilibrio però è rotto da un episodio con l’ex Nicolussi-Caviglia che stende Miretti in area: per Rapuano è calcio di rigore e Vlahovic non sbaglia. Prima dell’intervallo c’è tempo per il raddoppio firmato da Kostic ma anche per l’infortunio di Miretti (distorsione alla caviglia destra). In avvio di ripresa, la difesa della Salernitana sbaglia ancora e Vlahovic non si fa pregare: 3-0 e risultato in ghiaccio.

Salernitana-Juventus 0-3: marcatori, classifica e highlights

La Juve rischia di dilagare con la traversa che nega il gol a Di Maria poi è il neo-entrato Bonazzoli che prova a impensierire i bianconeri: conclusione di poco a lato.

La partita è ormai in cassaforte per Allegri che può far ruotare un po’ di calciatori senza correre particolari rischi. C’è tempo per un’altra conclusione granata, ma anche per un altro legno bianconero, questa volta con Kean. Finisce 3-0 con la Juve che torna ad avvicinarsi alla zona europea.

SALERNITANA-JUVENTUS 0-3: 26′ Vlahovic (J), 45′ Kostic (J), 47′ Vlahovic (J)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 56 punti; Inter 43; Roma 40; Lazio 39; Atalanta e Milan 38; Torino 30; Udinese e Bologna 29; Juventus**, Empoli e Monza 26; Fiorentina 24, Lecce e Sassuolo 23; Salernitana 21; Spezia 18; Verona 13; Sampdoria 10; Cremonese 8.

* 15 punti di penalizzazione