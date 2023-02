DIRETTA Serie A, Salernitana-Juventus: le formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Arechi’ tra la Salernitana di Nicola e la Juventus di Allegri in tempo reale

La Juventus fa visita alla Salernitana a Salerno nel posticipo che chiude la ventunesima giornata del campionato di Serie A, secondo turno del girone di ritorno. Una sfida molto delicata che sarà diretta dall’arbitro Rapuano della sezione di Rimini.

Da una parte i bianconeri di Massimiliano Allegri, reduci dalla vittoria sulla Lazio che è valsa la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia contro l’Inter campione in carica, vogliono tornare al successo anche in campionato dopo il clamoroso ko interno contro il Monza per scavalcare la Fiorentina e raggiungere proprio i brianzoli e l’Empoli al decimo posto. Dall’altra gli amaranto di Davide Nicola sognano il colpaccio per dare seguito ai tre punti conquistati contro il Lecce e allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. All’andata finì con un pareggio 2-2 grazie alle reti di Candreva, Piatek, Bremer e Bonucci tra le polemiche per l’incredibile errore del Var che annullò un gol regolare alla Juve. Calciomercato.it vi offre il match dell’Arechi’ tra Salernitana e Juventus in tempo reale.

Formazioni ufficiali Salernitana-Juventus

Salernitana (4-4-2): Ochoa; Sambia, Troost Ekong, Bronn, Bradaric; Candreva, L.Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena; Dia, Piatek. All: Nicola

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Rabiot, Locatelli, Miretti, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All.: Allegri.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 56 punti; Inter 43; Roma 40; Lazio 39; Atalanta e Milan 38; Torino 30; Udinese e Bologna 29; Empoli e Monza 26; Fiorentina 24, Juventus*,** 23, Lecce e Sassuolo 23; Salernitana* 21; Spezia 18; Verona 13; Sampdoria 10; Cremonese 8.

*Una partita in meno

**Una partita in meno e 15 punti di penalizzazione