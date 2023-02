Milinkovic-Savic, assalto totale a giugno: 90 milioni sul piatto

Sergej Milinkovic-Savic sempre al centro del mercato, per il talento serbo pronti in estate addirittura 90 milioni di euro

Anche grazie al contributo di Milinkovic-Savic (4 gol e 8 assist in campionato), la Lazio è in piena corsa per un posto in Champions League. Ma l’andamento dei biancocelesti si conferma altalenante, con gare eccellenti alternate ad altre prestazioni non proprio entusiasmanti.

Due settimane fa, i capitolini si rendevano protagonisti di un rotondo 4-0 al Milan. Cui però hanno fatto seguito due pareggi che hanno lasciato un po’ l’amaro in bocca. Con Fiorentina e Verona, copione simile: vantaggio nel primo tempo, non capitalizzato nella ripresa, quando è stato subito il gol del pari. E così, la squadra di Sarri non ha approfittato a pieno delle frenate di Milan e Atalanta. Servirà maggiore continuità, nella corsa al quarto posto. Di cui farà parte, naturalmente, il serbo, giocatore chiave con il suo mix di fisicità e qualità. Ma con un futuro tutto da definire. A meno di un anno e mezzo dalla scadenza del contratto, prevista per giugno 2024, i prossimi mesi saranno decisivi per la sua eventuale permanenza, o meno, nella Capitale.

Lazio, il futuro di Milinkovic-Savic è ancora in bilico: e occhio all’offertona da 90 milioni

I contatti con l’entourage proseguono, ma al momento non ci sono state svolte decisive in un verso o nell’altro. E nel frattempo, i top club continuano a tenere il giocatore nel mirino. Il classe 1995 è seguito con grande interesse dall’Arsenal, come noto, ma un’offerta a dir poco fuori scala potrebbe, a giugno, cambiare tutto.

Secondo il portale iberico ‘Fichajes.net’, infatti, il Psg, nonostante il giocatore in estate sarà a un anno dalla scadenza, per assicurarselo sarebbe pronto a un’offerta elevatissima, in modo da tagliare fuori la concorrenza. Milinkovic è il primo obiettivo di Campos per il centrocampo e per spingere Lotito al sì metterebbe sul piatto ben 90 milioni di euro. Con, parallelamente, un contratto superlativo per il giocatore. Se tali indiscrezioni fossero confermate, sarebbe difficile immaginare una Lazio in grado di resistere. Molto potrebbe dipendere anche dall’effettivo raggiungimento dell’obiettivo stagionale, che potrebbe spingere Milinkovic a una scelta di vita. Solo il futuro potrà dirci come andrà a finire.