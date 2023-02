Vendono l’ex Inter: la Juventus lo riporta in Italia

La Juventus potrebbe sfruttare l’occasione e prendersi l’ex Inter: l’allenatore ha già deciso di metterlo in vendita

Programmare non è impresa semplice per la Juventus. I bianconeri si trovano al momento sospesi dal voler rilanciare le proprie ambizioni e il dover fare i conti con quel che è già successo e quello che potrebbe ancora succedere.

Il già successo sono i 15 punti di penalizzazione che hanno di fatto eliminato la Juve dalla corsa alla Champions. Quel che potrebbe succedere è il giudizio del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni che potrebbe ribaltare la sentenza della Corte Federale, ma è anche l’ulteriore indagine sulla manovra stipendi che potrebbe aggravare ulteriormente la situazione. Con questa situazione pensare al mercato diventa complicato, non avendo le idee chiare su come sarà la prossima stagione bianconera. Si ragiona di ipotesi e si possono stilare piani su diversi scenari.

Quello di mezzo, tra il più pessimista (con la Juve retrocessa) e il più ottimista (con la Juve che esce indenne e che potrebbe riprendersi a quel punto anche la Champions) c’è la via di mezzo con una squadra ancora in Serie A ma fuori dalle coppe. Ed è in questo scenario che i bianconeri potrebbero puntare ad un ex Inter per rafforzare la propria rosa senza un eccessivo esborso di denaro.

Calciomercato Juventus, Alex Telles per la fascia

Tra le necessità per la Juve c’è sistemare le fasce difensive. Alex Sandro è in scadenza e non si sa se rinnoverà ed allora un terzino sinistro è necessario. L’occasione potrebbe essere rappresentata da Alex Telles, ex Inter, ora al Siviglia in prestito dal Manchester United.

Attualmente infortunato, per il brasiliano (con passaporto italiano) ten Hag è già stato chiaro: fa parte dei calciatori da mettere sul mercato in estate. Non rientra nei suoi piani e, visto che il Siviglia non ha alcun diritto di riscatto, il suo nome potrebbe tornare buono per la Juve. In scadenza di contratto nel 2024, conosce già il calcio italiano avendo disputato una stagione nell’Inter. I bianconeri potrebbero cogliere l’occasione per inserire un elemento di esperienza a basso costo per la fascia sinistra.