Güler, la stella turca che incanta l’Europa: il Napoli deve battere tanta concorrenza

Arda Güler è la stella turca che incanta l’Europa: il Napoli deve battere tanta concorrenza per il talento. Tutti gli aggiornamenti

Il talento c’è, senza alcun dubbio. Bisogna solo capire quanto saprà essere continuo perché quando parliamo di giovani turchi con qualità e prospettiva bisogna dire che se ne sono visti passare tanti, anche di recente. Ma che poi, in qualche modo si sono anche smarriti o non hanno rispettato fino in fondo le attese.

Viene in mente Cengiz Ünder, tra gli ultimi passati per Roma. Certamente Arda Güler la scena se la sta prendendo con il Fenerbahce. E così anche le attenzioni della Grande Europa del calcio. Sono i suoi 17 anni (è un 2005) che inducono alla giusta prudenza e alla viglia di capire se continuerà a mantenere quello che finora ha fatto vedere.

Dalle giovanili del Genclerbirligi di Ankara, dove è nato, quattro anni fa ha preso la strada di Istanbul mettendo la maglia dei canarini gialli. È un trequartista talentuoso, tutto mancino (e questo lo si deve alla pervicacia del papà che lo teneva ore ad allenarsi con il piede nobile), un 10 – il numero sulle spalle ce lo ha davvero – vecchia maniera, con mezzi tecnici, visione di gioco, spunto. Il suo esordio in prima squadra lo ha fatto a sedici anni e mezzo, il 19 agosto 2021, in occasione dell’incontro dei play-off di Europa League vinto per 1-0 contro l’HJK. Tre giorni dopo ha debuttati anche nella massima serie turca, nella vittoria per 2-0 contro l’Antalyaspor, arrivata anche grazie ad un suo gol.

Storia romantica la sua: le cronache di famiglia raccontano che fu il maestro di educazione fisica a vederlo palleggiare in cortile a scuola e a segnalarlo come calciatore da visionare e valutare: lo fece (e lo prese) il Genclerbirligi. Fino a che non si è mosso uno dei giganti del calcio turco, il Fenerbahce: e scegliere è stato facile. Güler ha un contratto fino al 2025 strutturato in maniera moto particolare e che ingolosisce le grandi d’Europa perché l’investimento. se fatto n tempo, non sarebbe così oneroso: la clausola è di 5 milioni, che sale a 20 se il ragazzo supera i 1500 minuti stagionali e scatta di 5 in 5 fino a 30 nei prossimi due anni al superamento dello stesso tetto di minutaggio. Per fare un esempio pratico ora non saremo nemmeno a un terzo del cammino, visto che i minuti stagioni sono 461’: c’è da dire che con 3 gol e 2 assist la statistica offre un dato significativo secondo il quale ogni 92’ Arda lascia un segno, che sia un rete o unpassaggio decisivo ad un compagno.

Calciomercato Napoli, quanta concorrenza per Güler

E veniamo al mercato, che in virtù del meccanismo contrattuale appena spiegato, è parecchio in fermento: ci sono PSG e Tottenham tra i club più in vista che lo stanno facendo seguire attentamente in ottica futura. E il ragazzino è finito anche nei radar di un direttore sportivo attento come Cristiano Giuntoli in chiave Napoli.

Güler aspetta, senza fretta con la curiosità di tanti suoi connazionali quando c’è da provare a fare il salto nella Grande Europa del calcio. C’è da dire che nel suo Paese, mentre il tecnico Jorge Jesus cerca di proteggerne la crescita dosandolo, i tifosi chiedono di vederlo sempre più spesso in campo. E il presidente Erdogan, cogliendo l’impatto che il ragazzo ha sulla gente, lo ha voluto come immagine nella campagna contro il tabacco. Ora bisogna solo che Arda si tenga a distanza da un nomignolo facile facile da appiccare addosso, ma c’è da dire un po’ inflazionato e pesante di portare fino anche al rischio dell’evanescenza che è toccata ad altri coetanei: lasciamo stare il “Messi turco”, ci hanno messo un attimo ad affibbiarglielo, fa molto titolo… Il futuro dirà se Güler saprà davvero meritarsi la ribalta come i suoi numeri tecnici ora farebbero intuire. Anche perché nel frattempo la lista delle pretendenti si allunga di giorno in giorno a quasi: ora anche Ajax e Dortmund hanno preso la mira.