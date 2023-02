Guardiola via dal City, offerta galattica in arrivo

Il tecnico catalano è giunto a Manchester nell’estate del 2016. Undici fin qui i titoli vinti coi ‘Citizens’, ai quali è contrattualmente legato fino a giugno 2025

Per aver violato le regole finanziarie, il Manchester City rischia addirittura l’esclusione dalla Premier. Di conseguenza, quella dalle prossime coppe europee. Champions inclusa. La nuova ‘bufera’ che ha travolto il club inglese dell’emiro Mansur rischia di avere delle pesantissime ripercussioni anche in ambito mercato, vedi la ‘fuga’ dei big – da Haaland a Foden – della squadra allenata da Guardiola. Lo stesso tecnico catalano, in caso di suddette sanzioni, potrebbe optare per l’addio nonostante il recente rinnovo fino al 2025.

Cinquantadue anni compiuti a gennaio, Guardiola non avrebbe del resto problemi a trovare collocazione altrove. Non impossibile l’approdo sulla panchina di una Nazionale, nello specifico della più prestigiosa del mondo: quella del Brasile.

La Federcalcio brasiliana sogna da tempo proprio Guardiola, per il quale è già tornata alla carica dopo l’addio di Tite, dimessosi dopo l’eliminazione ai quarti del Mondiale in Qatar contro la Croazia. Ma era ben nota da prima la separazione da ‘Il Professore’.

Secondo ‘El Nacional’ il Brasile monitorerà con grande attenzione la vicenda legata al Manchester City, pronto a rilanciare per Guardiola qualora i ‘Citizens’ venissero puniti in maniera pesante. Per tentare il catalano potrebbe presentare “un’offerta galattica”, come scrive la medesima fonte.

Guardiola, undici titoli vinti da tecnico del Manchester City

Guardiola è al City dall’estate 2016. Fin qui ha collezionato 11 titoli: quattro Premier, altrettante coppe di Lega, una coppa d’Inghilterra e due Supercoppe.

L’ex calciatore di Barcellona, Roma e Brescia ha vinto praticamente tutto in Inghilterra, mentre in Europa ha toppato perdendo una finale di Champions contro il Chelsea nel 2021.