HIGHLIGHTS | Pedro non basta a Sarri: è pari tra Verona e Lazio

Dopo il pareggio casalingo con la Fiorentina, la Lazio di mister Maurizio Sarri raccoglie soltanto un punto anche nella trasferta di Verona

Missione tre punti fallita. La Lazio guidata da mister Maurizio Sarri non riesce a conquistare bottino pieno sul campo del Verona di Marco Zaffaroni e si prende il quarto posto in classifica a quota 39. Se i biancocelesti avessero vinto, ora sarebbero stati terzi in solitaria.

Ciro Immobile e compagni, invece, dovranno rimandare il sorpasso ai cugini della Roma targata José Mourinho. Ad ogni modo, la truppa capitolina si trova in zona Champions League, di conseguenza permane ottimismo per quanto concerne l’obiettivo stagionale degli ‘Aquilotti’. E la prestazione odierna non è ovviamente da buttare via, nonostante evidentemente l’ex tecnico del Napoli debba lavorare su alcuni aspetti che vanno necessariamente migliorati da qui alle prossime settimane. Ad aprire le danze, fra le mura dello stadio Bentegodi, ci ha pensato Pedro al minuto 45 della prima frazione di gioco. Azione prolungata della squadra biancoceleste, con il pallone che arriva in area all’attaccante spagnolo dopo un dai e vai con Danilo Cataldi. L’ex Chelsea controlla la sfera, si gira in una frazione di secondo e fa partire un destro a giro sul secondo palo che lascia Montipò senza scampo.

Serie A, Verona-Lazio 1-1: marcatori e classifica

Poi, ad inizio ripresa, arriva la reazione dei padroni di casa gialloblù, che hanno disputato un ottimo secondo tempo. Siamo al 51esimo: calcio di punizione dall’esterno battuto benissimo sul primo palo da Lazovic, Cyril Ngonge prende il tempo a Casale e di testa agguanta il pari, mettendo a referto la sua prima rete in Serie A.

La Lazio non tira nemmeno una volta in porta nel secondo tempo e alla fine la contesa si conclude sul punteggio di 1 a 1. Considerando anche il pareggio contro la Fiorentina, ora i capitolini saranno chiamati a tornare subito alla vittoria già con la temibilissima Atalanta, che la squadra affronterà faccia a faccia sabato 11 febbraio a partire dalle ore 20:45. A breve gli highlights di Verona-Lazio.

Verona-Lazio 1-1: 45′ Pedro (L), 51′ Ngonge (V)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 56, Inter 43, Roma 40, Lazio 39, Atalanta 38, Milan 38, Torino 30, Udinese 29, Bologna 29, Empoli 26, Monza* 25, Fiorentina 24, Juventus** 23, Lecce 23, Sassuolo 23, Salernitana* 21, Spezia 18, Hellas Verona 14, Sampdoria* 9, Cremonese 8.

*Una partita in meno

**Una partita in meno e quindici punti di penalizzazione