La sconfitta nel derby costa caro: vogliono esonerarlo

Dopo la brutta sconfitta di ieri, i tifosi hanno lanciato una campagna contro l’allenatore: critiche furiose

In Serie A ultimamente c’è soprattutto un allenatore sotto la lente d’ingrandimento delle polemiche. Ovviamente parliamo di Stefano Pioli, che non vince da sette partite tra campionato e Coppa Italia. Dopo la vittoria all’esordio nel 2023 contro la Salernitana, due pareggi e cinque sconfitte di cui le ultime quattro consecutive. E una valanga di gol subiti, con l’apice dei 4 con la Lazio e i 5 col Sassuolo.

Ieri invece è arrivata la seconda sconfitta nel giro di una ventina di giorni su due derby giocati con l’Inter ed entrambi dominati dai nerazzurri. A Riyadh nella finale di Supercoppa è stato 0-3, a San Siro è finita invece solo 0-1. La partita non è mai stata davvero in discussione e Pioli è finito ancora di più nella bufera per le scelte di formazione. In primis Rafael Leao in panchina, per la seconda volta di fila, con il passaggio al 3-5-2 e l’inserimento di Messias a centrocampo e Origi in attacco. In panchina c’era anche Brahim Diaz, l’unico insieme al portoghese a poter dare un po’ di qualità. L’obiettivo del tecnico rossonero, dichiarato poi nel postpartita, era quello di creare una squadra e una difesa più compatta visto il momento nerissimo in difesa. “Poi alla fase offensiva penseremo”, ha detto. Parole che hanno aumentato il malumore nella piazza. Qualcosa di simile rispetto a quello che sta vivendo in queste ore anche Igor Tudor.

Tudor ko, i tifosi non glielo perdonano: parte l’hashtag su Twitter

Spostandosi a Nord di circa 500 chilometri, in casa Marsiglia l’aria si è fatta pesante per l’allenatore Igor Tudor. Non tanto per la situazione di classifica, quanto per il pesante ko casalingo nel derby con il Nizza maturato ieri. Un 1-3 che non è andato proprio giù ai tifosi dell’OM, che hanno scaricato tutte le colpe sul tecnico croato.

E lo stesso Tudor nel postpartita non se l’è presa con i suoi giocatori, ma si è attribuito ogni responsabilità. Un gesto per il gruppo, con una classifica che dice ancora Olympique secondo a pari punti con il Lens. Ma il posto Champions non è ancora affatto al sicuro, col Monaco che ha potuto accorciare. E sui social la preoccupazione è tanta dopo il ko col Nizza, che prima del match aveva addirittura 15 punti in meno dell’OM. Così in tanti hanno cominciato a far circolare l’hashtag #Tudorout, che conta già tantissimi tweet. Le critiche a Tudor sono state soprattutto per la scelta della formazione iniziale e la gestione della rosa, con giocatori molto stanchi, i cambi durante il match. Al momento non ci sono voci di esoneri o dimissioni, ma di certo i tifosi del Marsiglia non hanno intenzione di perdonare altri scivoloni del genere. Un po’ quanto accade a Pioli in questi giorni.

De Tudor comme toujours ce mec est une fraude #TUDOROUT https://t.co/tbamv4ti0k — ICE KEN ❄🇸🇦 (@Couenne_androxy) February 5, 2023

De toute façon Sampaoli >> AVB >> Garcia >> Tudor.#Tudorout — ✌🏾👌🏾 (@Ozil135) February 5, 2023

On peut relancer le Tudor out ouuuu !? #OMOGCN #TudorOut — MyNameIsYeff (@JFK783) February 5, 2023