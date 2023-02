Caos in Premier, la risposta UFFICIALE del Manchester City

Arriva la replica del Manchester City dopo il comunicato ufficiale della Premier League. Ecco la posizione del club inglese

Attraverso un comunicato ufficiale, oggi la Premier League ha reso noto che il Manchester City avrebbe commesso una serie di violazioni delle regole finanziarie.

“In conformità con la Regola W.82.1 della Premier League, la Premier League conferma di aver deferito oggi una serie di presunte violazioni delle Regole da parte del Manchester City Football Club ( Club ) a una Commissione ai sensi della Regola W.3.4 della Premier League”, ha comunicato la lega inglese. L’indagine è durata quattro anni e il club inglese verrà ascoltato “dinanzi alla Commissione, in conformità con la regola W.82 della Premier League. Ai sensi della regola W.82.2 della Premier League, il verdetto finale della Commissione sarà pubblicato sul sito web della Premier. – conclude la nota – La Premier League non rilascerà ulteriori commenti in merito sul tema fino a nuovo avviso”.

I Citizens rischiano ora una penalizzazione in classifica, fino alla possibile esclusione dal campionato. Nel frattempo, è subito arrivata la replica ufficiale della società.

Premier League, comunicato UFFICIALE di risposta del Manchester City

Questa la nota ufficiale pubblicata dal club inglese: “Il Manchester City FC è sorpreso dalla pubblicazione di queste presunte violazioni delle regole della Premier League”.

“In particolare in considerazione dell’ampio impegno e della grande quantità di materiali dettagliati che è stata fornita all’EPL. – prosegue il comunicato – Il club attende la revisione della Commissione indipendente, per considerare in maniera imparziale l’intero corpo di evidenze irrifiutabili in favore della sua posizione. Attendiamo ciò per porre fine alla vicenda una volta per tutte”.