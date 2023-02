Nuovi dubbi su Lukaku: “È un mistero. Milan in campo con la Primavera”

Dopo il suo ingresso nel Derby, arrivano nuovi dubbi sullo stato di forma di Romelu Lukaku: “Dall’Inghilterra è tornato rotto”

Il derby della ‘Madunina’ ha consegnato un verdetto piuttosto netto: l’Inter, in questo momento, è nettamente una squadra migliore rispetto al Milan. Chi, però, continua a destare dubbi è Romelu Lukaku.

Ai microfoni di ‘Rai Radio 1’ all’interno del programma ‘Radio Anch’io Sport’, è intervenuto Roberto Boninsegna. “Lukaku è un mistero, quando è andato via dall’Inter era uno dei migliori e ora che è tornato dall’Inghilterra è tornato rotto, non è più quello di prima. È giusto che giochino Lautaro e Dzeko“. L’ex bomber nerazzurro ha parlato anche dell’attaccante argentino, che sta facendo molto bene quest’anno: “Mi rivedo in lui? Sì, la mia zona di riferimento era quella. Lautaro Martinez è molto bravo e anche se non è tanto alto è molto forte di testa. Il suo gol di ieri è splendido”.

“Solo l’Inter può insidiare il Napoli”: Boninsegna lancia la squadra di Inzaghi

Roberto Boninsegna ha analizzato il momento della Serie A e del calcio italiano, a partire dalla vittoria dell’Inter nel derby contro il Milan.

Il commento di Boninsegna sul Derby è stato, poi, è stato il seguente: “I rimpianti l’Inter deve averli dall’anno scorso, quando ha perso il derby che vinceva a 20′ dalla fine. Secondo me, l’Inter l’anno scorso ha regalato lo scudetto al Milan. Ieri non pervenuto, se ci fosse stato Prisco avrebbe detto che il Milan ha mandato in campo la Primavera. Il Milan la partita l’ha subita e basta. L’Inter è l’unica squadra che, forse, può insidiare ancora il Napoli“. La compagine guidata da Spalletti è inarrestabile, ma i nerazzurri sono gli unici che in questo 2023 stanno reggendone il ritmo.

Bonimba ha parlato anche della Juventus, che sta attraversando un momento delicatissimo. “È un anno difficile per la Juve. È incredibile che sia potuta succedere una cosa del genere, la Juventus ha subito il colpo e deve stare attenta perché non è abituata a navigare in queste acque”. Il rischio è quello di essere risucchiati in vortici pericolosi.