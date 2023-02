DIRETTA Serie A, Verona-Lazio | Segui la cronaca LIVE

Dopo le gare della domenica, la prima partita del lunedì, valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, è Verona-Lazio

Dopo la vittoria dell’Inter contro il Milan nel derby della Madonnina, che ha chiuso la domenica calcistica, scendono in campo il Verona e la Lazio per il primo dei posticipi del lunedì validi per la ventunesima giornata del campionato di Serie A.

I padroni di casa, guidati in panchina dalla coppia Marco Zaffaroni-Salvatore Bocchetti, sono reduci dal pareggio esterno ottenuto contro l’Udinese di Andrea Sottil e cercano punti importanti in ottica salvezza, visto che il quartultimo posto, attualmente occupato dallo Spezia di Luca Gotti, è distante cinque punti. Di contro, i biancocelesti di Maurizio Sarri arrivano all’appuntamento dopo l’1-1 interno contro la Fiorentina, gol di Casale e Gonzalez per i viola. In piena lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League, i capitolini con una vittoria avrebbero la possibilità di issarsi al terzo posto in solitaria, scavalcando i ‘cugini’ della Roma di José Mourinho. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Marcantonio Bentegodi’.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-LAZIO

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Sulemana, Lazovic; Lasagna, Braaf; Djuric. All. Zaffaroni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 56 punti; Inter 43; Roma 40; Lazio*, Atalanta e Milan 38; Torino 30; Udinese e Bologna 29; Empoli 26; Monza* 25; Fiorentina 24, Juventus* (-15), Lecce e Sassuolo 23; Salernitana* 21; Spezia 18; Verona* 12; Sampdoria* 9; Cremonese 8

*una partita in meno