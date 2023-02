Il Milan incassa anche un rifiuto: ha scelto il grande ‘tradimento’

Il Milan non trova pace e dopo la sconfitta incassa anche un rifiuto: ha scelto il grande tradimento

Momento nero per il Milan. Di rosso c’è solo la rabbia dei tifosi per la sconfitta nel derby, la seconda nel giro di due settimane. Un duplice ko accompagnato dall’eliminazione dalla Coppa Italia e da altri due tonfi fragorosi: il 4-0 contro la Lazio e il 2-5 incassato contro il Sassuolo.

Ce n’è per parlare di crisi e mettere in discussione la posizione di Pioli, autore di scelte quantomeno discutibili nel derby di domenica sera. Per il Milan la Champions diventa ora una priorità assoluta visto che, attualmente, i campioni d’Italia ne sono fuori, con la classifica che li vede al sesto posto. Di tempo per rimettersi in carreggiata ce n’è ma occorre ritrovare subito la retta via, perché una programmazione ambiziosa passa assolutamente dall’arrivo nei primi quattro. E in tema di programmazione, come se non bastassero i problemi sul campo, il Milan fa i conti anche con i problemi sul mercato. Se a gennaio la società non è praticamente intervenuta, in vista dell’estate la dirigenza ha incassato un no.

Calciomercato Milan, Ceballos rifiuta: c’è l’Atletico Madrid

Stando a quanto riportato da ‘marca.com’, Dani Ceballos avrebbe detto no alla possibilità di vestire la maglia rossonera. In scadenza con il Real a fine stagione, il centrocampista avrebbe declinato la proposta milanista, paventando la volontà di continuare a giocare in Spagna.

Da qui il no anche all’Aston Villa e l’attesa per qualche proposta dalla Liga che, al momento, tarda ancora ad arrivare. Tra le pretendenti però c’è anche l’Atletico Madrid che va sempre a caccia delle opportunità di mercato per allestire una squadra competitiva il prossimo anno. Ceballos rappresenterebbe la più classica delle occasione per i ‘Colchoneros’. Un grande tradimento per il Real che potrebbe riceverne diversi quest’estate, considerato che anche Asensio (anche lui accostato al Milan) è in scadenza e potrebbe trasferirsi al Barcellona.