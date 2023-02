Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 5 febbraio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 5 febbraio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 5 febbraio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con paginata e naturalmente titolo dedicato alla stracittadina di Milano tra Inter e Milan: “Derby da paura“. Inzaghi e Pioli si giocano molto, una sconfitta potrebbe mettere in serio pericolo la corsa Champions per entrambe.

A proposito di corsa Champions, prova a rilanciarsi la Roma, vittoriosa con l’Empoli, momentaneamente al secondo posto e omaggiata dal titolo del ‘Corriere dello Sport’: “C’è tutto Mou“. Quanto al big match odierno, si ribadisce l’importanza capitale dell’appuntamento: “Inter e Milan a eliminazione“.

Su ‘Tuttosport’, apertura dedicata al futuro di Pogba alla Juventus con relativi scenari: “Pogba resta anche senza Europa“. E intanto, occhi puntati, sul campo, ancora sul derby di Milano che diventa “Il derby della paura“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di domenica 5 febbraio 2023

All’estero, sviluppi altrettanto importanti in campionato da monitorare. In Spagna, il ‘Mundo Deportivo’ titola con “Sin tregua“, per l’impegno fondamentale del Barcellona che deve proseguire in vetta, in casa contro il Siviglia. Intanto però sirene di mercato sui blaugrana: “El Bayern aprieta por Ansu Fati“.

In Inghilterra, passo falso dell’Arsenal, che cede a sorpresa in casa dell’Everton, con il ‘Mirror’ che titola: “Goodison Tark“. Altro titolo, dedicato alle dichiarazioni polemiche di Guardiola e al momento delicato legato alla cessione dello United: “Madchester“.