PAGELLE E TABELLINO SPEZIA-NAPOLI 0-3: Osimhen devastante, Kvara diamante

Primo tempo bloccato sullo 0-0: poi il Napoli trova il vantaggio su rigore di Kvara e dilaga con Osimhen. Finisce con un netto 0-3

PAGELLE SPEZIA

Dragowski 5 – Impegnato soprattutto in uscita, non può nulla sul rigore. Si ostacola malissimo con Nikolaou e Osimhen fa di testa 0-2. Guarda lo 0-3 senza poter far nulla

Ampadu 5 – La scheggia georgiana non è un gradevole regalo domenicale: ma stringe con vigore. Nella ripresa le difficoltà aumentano

Caldara 5 – Sfiora l’autorete in avvio, cerca di schermare Osimhen: ma l’impresa si fa ardua e crolla come lo Spezia (76′ Maldini sv)

Nikolaou 4.5 – Lavora su Osimhen con Caldara e cerca di stringere su Lozano quando il messicano entra. Nella ripresa, è un’altra gara: Politano è complesso da seguire, poi il pasticcio brutto con Dragowski

Amian 5 – Tenere su Kvara è molto tosto, non sempre riesce l’asse di chiusura con Ampadu. Finisce stremato

Bourabia 5 – Prova a far uscire la palla in asse con Verde ed Amian: costretto a tanti ripiegamenti, perde tanta intensità

Esposito 6 – Non è facile provare ad impostare con almeno due uomini del Napoli costantemente in pressione, ma riesce a far vedere buoni livelli di lucidità (86′ Wisniewski sv)

Agudelo 6 – Nella posizione di centrocampista avanzato, si rende un’incognita nei movimenti e pericoloso in avvio di gara. Pian piano, la sua gara si spegne

Reca 5.5 – La sua centesima gara in A è essenzialmente in marcatura su Lozano, con qualche sortita. Macchia la sua partita con un rigore regalato al Napoli

Shomurodov 5 – L’esordio è molto complesso, dovendo confrontarsi con uno come Kim (76′ Krollis sv)

Verde 6 – Svaria per dare un riferimento all’uscita dello Spezia, uno degli ultimi a mollare (76′ Cipot sv)

All. Gotti 6 – Regge un tempo: prepara bene la gara e non esce con le ossa rotte. Tra le assenze e la prepotenza del Napoli è già tanto

PAGELLE NAPOLI Meret 6.5 – Spettatore nel primo tempo, qualche uscita nella ripresa. Prima parata al 77′: dice tutto del campionato del Napoli

Di Lorenzo 6.5 – Si inserisce con continuità, legando bene il gioco con Lozano: sempre preciso in fase difensiva

Rrahmani 6.5 – Spezza la linea quando serve, in particolare su Verde

Kim Min-jae 7 – Tiene con fermezza su Shomurodov e trova con serenità il tempo della chiusura

Mario Rui 7 – Primo costruttore del gioco del Napoli, trova sempre la soluzione corretta, con una facilità di calcio impressionante (74′ Olivera sv)

Anguissa 7 – Subito trancia le linee di passaggio dello Spezia: gioca, benissimo, sulla linea degli attaccanti nelle due fasi

Lobotka 8 – Non è chiamato a fare il play: deve recuperare palla altissimo ed innescare attaccanti ed interni. Riesce al top come sempre: di fatto, suo il terzo gol con una pressione pazzesca

Zielinski 7 – Gioca ad un tocco, visione di gioco perfetta nella prima frazione: si conferma nella seconda frazione. Grande facilità nell’interscambio di posizione con Anguissa e Mario Rui (62′ Elmas 6.5 – Entra con intelligenza in gara)

Lozano 5 – Si prende qualche rimbrotto di Spalletti per esser più nel vivo del gioco: poca roba e il tecnico lo sostituisce (46′ Politano 6.5 – Entra e mette subito in imbarazzo Reca procurandosi il rigore del vantaggio, buona frazione)

Osimhen 8.5 – Ha il compito di prendersi la palla alle spalle delle difese dello Spezia, seguendo le indicazioni di Spalletti. Combatte bene su ogni pallone: si vede annullato un gol per una trattenuta. La corsa su Caldara, però, era stata pazzesca. Bellissimo il raddoppio, d’astuzia. Poi il tris: quello che ha il sapore dello scudetto (82′ Simeone sv)

Kvaratskhelia 8 – Guizzante, costringe Ampadu subito all’ammonizione e trova diverse soluzioni. Nel primo tempo cerca da solo o con l’assist la via del gol, confermandosi uno dei migliori. Freddo dal dischetto, mette dentro lo 0-1, con l’ottavo centro stagionale in campionato (74′ Ndombele sv)

All. Spalletti 8 – Finiti gli aggettivi per il suo Napoli. Macchina perfetta, che sfianca gli avversari. Il tricolore è sempre più vicino



PAGELLA ARBITRO



Di Bello 6.5 – Chiamato tanto in causa, sempre vicino all’azione. Facile chiamare il calcio di rigore, così come il gol annullato ad Osimhen

TABELLINO

RETI: 47′ rig. Kvaratskhelia, 68′ e 73′ Osimhen

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Caldara (76′ Maldini), Nikolaou; Amian, Bourabia, Esposito (86′ Wisniewski), Agudelo, Reca; Shomurodov (76′ Krollis), Verde (76′ Cipot). Allenatore: Gotti. A disposizione: Marchetti, Zovko, Ferrer, Giorgeschi, Beck, Holm, Candelari, Pedicillo

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-jae, Mario Rui (74′ Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (62′ Elmas); Lozano (46′ Politano), Osimhen (82′ Simeone), Kvaratskhelia (74′ Ndombele). Allenatore: Spalletti. A disposizione: Gollini, Marfella, Bereszynski, Juan Jesus, Ostigard, Zedadka, Demme, Elmas, Gaetano, Zerbin, Raspadori, Simeone

ARBITRO: Di Bello di Brindisi (VAR: Aureliano)

AMMONITI: Ampadu (S), Lozano (N), Caldara (S), Zielinski (N), Reca (S)

ESPULSI: