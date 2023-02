La Juventus fa gli auguri a Cristiano Ronaldo: ma riparte subito la polemica

E’ il giorno del compleanno di Cristiano Ronaldo: arrivano gli auguri dalla Juventus, ma i commenti del web si scatenano

Comunque la si possa pensare su di lui, Cristiano Ronaldo ha segnato, con le sue gesta, la storia del calcio. Il campione portoghese oggi, all’Al Nassr, è lontano dai fasti di un tempo e dal calcio che conta, ma rimane una icona planetaria. E non si può non celebrarlo, nel giorno del suo 38esimo compleanno.

Come sappiamo, Cristiano Ronaldo ha lasciato tracce del suo passaggio anche in Italia, alla Juventus, in un triennio che i tifosi bianconeri speravano costellato da ben altre soddisfazioni rispetto a quelle che sono arrivate. Il suo approdo non è stato sufficiente a prendersi la scena anche in Champions League, ma i numeri della sua esperienza italiana sono comunque di tutto rispetto, con 101 reti in 134 partite, due scudetti, una Coppa Italia, due Supercoppe italiane e un titolo di capocannoniere del campionato. Il club, perciò, lo omaggia con un post celebrativo sui propri profili social, ma immediatamente l’occasione diventa terreno fertile di polemica, per quello che nell’attualità il nome di CR7 significa per la Juventus.

Juventus, gli auguri di buon compleanno a Cristiano Ronaldo scatenano l’ironia del web: “Fategli un regalo da 20 milioni”

Infatti, il portoghese può diventare un personaggio cruciale della tempesta giudiziaria che sta coinvolgendo il club piemontese. Con un ruolo di rilievo nella vicenda della manovra stipendi, visto che il giocatore avanzerebbe un credito dalla Juventus di quasi 20 milioni di euro, e sarà ascoltato il mese prossimo dai magistrati che conducono l’inchiesta Prisma.

Inevitabile, quindi, che la reazione della community sia di grande ironia in merito. Sotto il post della Juventus sul suo profilo Twitter, spopolano i messaggi di scherno al club bianconero. “Questo tra poco vi manda in Serie B e gli fate anche gli auguri?“, “Sperate di cavarvela con degli auguri?” e “C’è un regalo che lo aspetta da 20 milioni di euro“, in varie declinazioni, sono i commenti più ricorrenti. Ecco una raccolta dei più taglienti:

La torta di compleanno per Cristiano si ripaga con gli auguri — Francesco Littera (@fralittera) February 5, 2023

Auguri Cris, se passi in sede c’è poi quel regalo da ritirare. È solo un pensierino eh, una ventina di milioni di euro 🥰 — tuttoattaccato (@tutto_attaccato) February 5, 2023

Questo vi manda in B tra poco e gli fate anche gli auguri — PatTheo19🔴⚫ (@PatTheo48) February 5, 2023

I 20 mln li vuole lo stesso — 120.1 (@interpassion19) February 5, 2023

E che regalo che ha fatto lui a voi: la serie B — Francesco (@Spudilcazzaro) February 5, 2023

Ho sentito che gli regalate 19 milioni. Beh, un bel pensiero,dai. — Gianni (@amicocatopleba) February 5, 2023

L'acquisto che letteralmente ci ha affossato e voi gli fate gli auguri — Padre Tempo Effecì (@FraCer10) February 5, 2023

Sperate che con questi auguri non vi quereli per la faccenda stipendi ?😭😭 — Carlo Franco (@CarloFr69654015) February 5, 2023

