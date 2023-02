Tifosi furiosi a poche ore da Inter-Milan: “Vuole farsi esonerare”

Inter-Milan è un match ad alta tensione per rivalità e classifica. A poche ore dal fischio d’inizio, i tifosi sono furiosi con il loro allenatore

Inter e Milan sono pronte a darsi battaglia in un derby che vuol dire tantissimo in campo e per una classifica che ha bisogno di nuove risposte e affermazioni.

I rossoneri arrivano alla partita con tanti problemi, dato che le ultime settimane non sono affatto andate come Stefano Pioli e la società si aspettavano. In poco tempo, sono svaniti diversi obiettivi, dalla Supercoppa italiana alla Coppa Italia e lo scudetto è diventato praticamente irraggiungibile. In più nell’ultimo weekend è arrivata una pesantissima sconfitta casalinga contro il Sassuolo. Stasera contro l’Inter i tifosi si aspettano risposte definitive e Pioli nell’ultima settimana ha lavorato a nuove soluzioni che potrebbero sorprendere i diretti avversari. Potrebbero, dunque, esserci novità importanti e che i tifosi non stanno prendendo bene. Di seguito la probabile formazione dei rossoneri.

Milan (3-5-2): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Gabbia; Calabria, Messias, Tonali, Krunic, Theo; Origi, Giroud. All. Pioli.

Inter-Milan senza Leao titolare: i tifosi furiosi con Pioli

Una delle ipotesi calde nelle ultime ore è che Pioli decida di estromettere Rafael Leao dalla partita, almeno dal primo minuto, per puntare su un sistema di gioco diverso.

Il portoghese, infatti, potrebbe partire inizialmente dalla panchina per lasciare il posto a Divock Origi in un 3-5-2 con la doppia punta, a specchio e più abbottonato rispetto al solito 4-2-3-1 che non sta dando assolutamente le risposte degli anni precedenti. I supporters rossoneri, ritenendo scellerata l’idea di privarsi di un uomo derby come Leao, hanno invaso i social nelle ultime ore e sottolineando il loro dissenso. Di seguito vi proponiamo alcuni dei tanti tweet in tal senso.

Perché il 352? Perché #pioli sa di non poter regalare il centrocampo all’#inter, perché è convinto di essere più forte negli uno contro uno e perché sa che nelle nostre condizioni psicologiche non possiamo andare sotto ancora. Pagherebbe #leao, ma non ci sarebbero alternative — Ale Franchetti (@a_franchetti) February 5, 2023

Comunque per me #Origi deve giocare. Non al posto di #leao ovviamente, ma deve giocare — luca facchinetti 💫 (@luca_f_6) February 5, 2023

Matchday: #Pioli sta provando il #Milan con il 3-5-2 con #Origi titolare e #LEAO in panchina. 2 sono le cose: o questi con sta mossa casuale si riprendono senza senso o prendono l’imbarcata. #InterMilan — CDK INFILTRATO (@kinderino01) February 5, 2023

Ansia da #derby, e ho pure letto che Pioli lascerà fuori #Leao. Io boh, non ho più niente da dire.

Sempre #ForzaMilan con il cuore. ❤️ — Ylenia Olmeda (@ylebio) February 5, 2023

Mancano circa 10 ore al derby di Milano, le ultime indiscrezioni dicono che #Pioli stia pensando a un Milan senza #leao… si può pensare a questo Milan senza #leao? Credo che solo #Pioli possa.. — Luca Lippa (@LucalppLuca) February 5, 2023

#Pioli è un uomo che vuole proteggere fino alla fine i suoi giocatori. Sa benissimo che stasera sarà sconfitta e umiliazione a prescindere e quindi che fa? Sposta tutta la responsabilità su sé stesso mettendo #Leao fuori così si dirà che la colpa è del mister. #Milan #InterMilan — Verità Rossonera (@RossoneraVerita) February 5, 2023

Puoi provare tutti gli schemi che vuoi ma lasciare #Leao fuori è da masochisti puri…😡😡😡 #InterMilan — Ross ❤️🖤 (@Ross1033) February 5, 2023

Leao ha dominato l’ultimo derby di campionato e lui lo fa fuori, non mi esprimo nemmeno più — #PioliOut (@awkangie) February 5, 2023

Capisco il modulo diverso, ma leao in panchina no, si vuole far esonerare — Il Figlio di Divock (🪑 out) (@FiglioDiDivock) February 5, 2023

Io mi rifiuto di credere che Pioli lasci fuori Leao, cioè nel tuo peggiore periodo togli l’unico che con una sua giocata può risolvere la partita?! Assurdo!!! Per me farà il 433 speriamo senza Messias a CC!! Poi se si vuole suicidare…. 🤷🏻‍♂️ — Daniele Giuglio 🔴⚫️ (@Danielegiuglio) February 5, 2023