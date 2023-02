HIGHLIGHTS | Al Torino basta Karamoh: Udinese ko 1-0. Esordio per Thauvin

Il Torino sopravanza proprio l’Udinese con la vittoria di misura grazie al gol di Karamoh: un balzo verso l’Europa

Al ‘Grande Torino’ la domenica di Serie A offriva un post pranzo dal sapore continentale, europeo, tra Torino e Udinese. Entrambe sono lontane dalla zona Europa, ma dopo il ko dell’Atalanta avevano la possibilità di accorciare sulla Dea e iniziare a mettere un po’ di pressione.

Per questo si trattava di un vero e proprio scontro diretta, con i friulani che partivano avanti e per questo con una chance più di tagliare lo svantaggio dall’Europa ancora più grande. Invece alla fine ad avere la meglio è stato il Torino, anche se di misura per 1-0. I granata sono stati più bravi e precisi negli ultimi metri, hanno avuto più qualità. Alla squadra di Sottil è mancata invece proprio quella, la brillantezza nell’ultima parte della manovra. La partita è stata comunque combattuta, non c’è che dire, per quanto non molto spettacolare.

Il Torino ora crede nell’Europa: Udinese battuta 1-0

A decidere è un gol di Karamoh al minuto numero 49. Il numero 7 del Torino, ex Inter, si traveste da rapace d’area e devia in rete un cross dalla destra scappando a tutta la difesa dell’Udinese. Una disattenzione che alla fine i friulani pagano cara, anche se per qualche secondo hanno sperato. Sulla rete di Karamoh, infatti, c’è stato un lungo controllo da parte del Var per stabilire un eventuale fuorigioco. Invece no, l’attaccante granata era di poco in gioco.

L’Udinese in realtà ci prova, crea, ma gli manca la qualità sia sulle fasce che in mezzo. Beto viene spesso lanciato in campo aperto, ma fa fatica a trovare la giocata decisiva nell’uno contro uno, anche se chiamato costantemente a rincorrere. E comunque Milinkovic-Savic fa anche bella figura, reattivo e attento in tante situazioni sbrogliate. I friulani hanno occasioni, ma anche il Torino che riparte con più pericolosità grazie a giocatori come Vlasic e Miranchuk, oltre a un ritrovato Ola Aina. E dietro soprattutto gli uomini di Juric sono solidissimi, tra Schuurs e Buongiorno. Nell’Udinese da segnalare invece l’esordio stagionale di Pafundi, classe 2006, ma soprattutto di Florian Thauvin, acquisto di prestigio del mercato di gennaio. Il Torino sale così a quota 30 punti, sorpassando proprio l’Udinese che rimane a 29. L’Atalanta, invece, è a 38.