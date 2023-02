Mourinho, altri messaggi alla Roma: la situazione sul rinnovo

Jose Mourinho, contratto in scadenza 2024, anche ieri ha mandato diversi messaggi alla società: come stanno le cose sul rinnovo

La Roma è risorta contro l’Empoli, giocando uno dei primi tempi migliori della stagione senza dubbio, dopo una delle partite peggiori invece della gestione Mourinho. L’eliminazione contro la Cremonese in Coppa Italia non è stata dimenticata, ma la classifica fa ben sperare. I giallorossi in questo momento sono secondi a pari punti con l’Inter, aritmeticamente non possono chiudere la giornata nella stessa posizione, ma la sostanza rimane quella.

E anche ieri lo Special One ha definito addirittura “straordinari” i 40 punti conquistati in 21 partite. Mourinho ha difeso a spada tratta il suo lavoro, oltre che Lorenzo Pellegrini: “La gente non capisce o non vuole capire. Qualcuno voleva che fossimo insieme al Napoli in testa, ma io penso che avere 40 punti sia una cosa straordinaria”. Ma soprattutto ha mandato gli ennesimi messaggi alla società, segnali che mai sono mancati – in maniera più o meno velata – dal portoghese. In qualche modo Mou ha ricordato a tutti quanti: “Smalling? Non devo fare niente per convincerlo, dipende da lui. Anche io potevo andare via a dicembre, ma non l’ho fatto e sono rimasto qui. Questa è la mia vita. Qualche volta sembra che siamo in difficoltà e che stiamo andando in Serie B, invece siamo lì con squadre fortissime”. Il riferimento è ovviamente all’offerta della nazionale portoghese, che lui stesso aveva ufficializzato qualche settimana fa, dicendo di essere lusingato dalle parole del presidente che lo vedeva come unica opzione possibile.

La Roma e il rinnovo di Mourinho

Allo stato attuale Mourinho ha il contratto in scadenza nel 2024, ma di rinnovo ancora non si è mai parlato. In una conferenza stampa recente, l’allenatore aveva risposto così a chi gli chiedeva se il suo futuro dipendesse dall’ingresso in Champions e dagli investimenti sul mercato: “Questa domanda dovrà farla a me la società quando riterrà opportuno”. Un altro messaggio, neanche troppo velato.

Ad ora quel momento non è ancora arrivato, nel senso che il rinnovo di Mourinho per la Roma non è un argomento di stretta attualità né ha priorità. Però la risposta, fondamentalmente, è sì: lo Special One chiede garanzie tecniche e sulle ambizioni e la potenza del club in sede di campagna acquisti. La spada di Damocle del Fair Play Finanziario è pesante, i giallorossi rischiano di dover passare un altro mercato come quello dell’estate 2022 con poco spazio di manovra, prestiti e parametri zero.

Molto dipenderà dalle cessioni e quanto porteranno da reinvestire. Zaniolo e non solo. E ovviamente dalla qualificazione o meno in Champions League. Al momento, Mourinho tra l’altro ha sostanzialmente bocciato tutti gli acquisti di Pinto, da Shomurodov a Camara, Solbakken (entrambi citati dal mister ieri in conferenza con parole abbastanza nette) e Belotti. A fine stagione si tireranno le somme, ma è fuori di dubbio che Mourinho chiederà un certo sforzo. E in ogni caso un rinnovo, allo stato attuale, pare abbastanza complicato.