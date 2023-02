Mourinho, don’t touch my Pellegrini: “I fischi? La gente non capisce”

Al cambio nel recupero, dall’Olimpico sono arrivati alcuni fischi per Pellegrini: Mourinho lo ha difeso a spada tratta



Jose Mourinho ritrova il sorriso dopo la serataccia contro la Cremonese che è costata l’eliminazione in Coppa Italia. La Roma batte 2-0 l’Empoli e agguanta il secondo posto, anche se provvisorio in attesa di Inter-Milan. E in conferenza stampa il mister è stato chiarissimo anche sui fischi a Lorenzo Pellegrini.

Il capitano giallorosso viene da un periodo meno brillante, dovuto soprattutto al recupero da un infortunio. In queste settimane ha giocato quasi sul dolore, ha stretto i denti, spesso non si è allenato ma ha dato sempre la sua totale disponibilità. Contro la Cremonese la sua prestazione è stata negativa e i tifosi oggi, nonostante una buona partita, non gliel’hanno perdonata. Almeno una parte. Al 94′, infatti, il numero 7 è uscito per fare spazio a Belotti negli ultimi secondi e dall’Olimpico è arrivato qualche fischio per lui. In conferenza stampa, però, Jose Mourinho è stato chiarissimo e non ha sentito ragioni, prendendo nettamente le difese del suo capitano.

Mourinho difende Pellegrini dopo i fischi: “La gente non capisce i sacrifici”

“Qualcuno – sottolinea lo Special One – non capisce lo sforzo, i sacrifici. Ha giocato 95 minuti tre giorni fa e oggi altri 94. Non è facile. Però come minimo lui sa che il suo allenatore lo rispetta, rispetta il suo sforzo e tutto quello che fa per la squadra. E ovviamente quando parliamo di 60mila persone, se ci sono 50 che fischiano non è una grande espressione“. Chiaro e conciso il concetto del portoghese, che con Pellegrini ha un rapporto molto particolare, di totale fiducia e appunto rispetto. Quando è arrivato a Roma, Mourinho ha confessato che di Lorenzo Pellegrini ne avrebbe voluti almeno tre in campo. Lo Special One gli ha dato le ‘chiavi’ dello spogliatoio, rappresenta in pieno la sua Roma. Il mister non a caso, nel giorno del suo 60esimo compleanno, quando ha spento le candeline ha tagliato una fetta di torta e l’ha consegnata proprio a Pellegrini. E stasera ha ribadito il concetto.