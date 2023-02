Juventus saccheggiata, Vlahovic e Chiesa via insieme: pronto il triplo blitz

Calciomercato Juventus, l’ultima indiscrezione che trapela dalla Spagna può far saltare il banco: Vlahovic e Chiesa coinvolti.

Neanche il tempo di metabolizzare il successo in Coppa Italia ottenuto contro la Lazio che per la Juventus di Max Allegri è già tempo di pensare ai prossimi impegni di campionato. Contro la Salernitana, ad esempio, si prospetta un match da non fallire per Di Maria e compagni, che dopo il misero punto conquistato nelle ultime tre apparizioni stagionali non possono più permettersi passi falsi.

Servirà una prova attenta ed ordinata per la “Vecchia Signora”, anche se chiaramente il periodo non è dei più facili. La penalizzazione di 15 punti in Campionato sta inevitabilmente pesando nelle gambe e nella testa degli uomini di Allegri, che prima della trasferta di Napoli erano riusciti ad inanellare una striscia di 8 vittorie consecutive. La Juve si è gettata alle spalle una sessione invernale di calciomercato che non l’ha vista protagonista. Chissà che in estate i bianconeri non possano vedersi costretti a cedere pedine importante della propria rosa. Tra questi occhio all’evolvere della situazione legata a Vlahovic e Chiesa, sui quali avrebbe messo gli occhi il Barcellona.

Calciomercato Juventus, il Barcellona ci prova: Vlahovic e Chiesa nel mirino

Stando a quanto riferito da “Fb Barcelona Noticias“, infatti, i blaugrana avrebbero messero nel mirino i due gioielli della Juventus. Il Barça potrebbe prendere in considerazione l’idea di affondare il colpo nel caso in cui la Juventus dovesse aprire ad una maxi cessione. Ma non basta. I catalani, infatti, avrebbero lanciato segnali di apprezzamento anche per Locatelli, per i quali hanno già effettuato dei sondaggi esplorativi nei mesi scorsi.

Chiaramente la Juve non ha alcuna intenzione di privarsi di Chiesa e Vlahovic, considerati punti di riferimento importanti attorno ai quali far ruotare il nuovo ciclo. Per l’attaccante serbo, però, qualcosa si sta muovendo soprattutto in Premier League, con lo United ed il Tottenham che monitorano con attenzione la situazione. La Juve però valuta il bomber ex Fiorentina non meno di 100 milioni di euro e non è assolutamente intenzionata a fare sconti. Fantamercato, poi, le voci riguardanti un possibile addio di Federico Chiesa che si sta prendendo di nuovo la Juve a suon di prestazioni importanti. Per quanto riguarda Locatelli, poi, solo un’offerta da almeno 50 milioni potrebbe far vacillare “Madama”. Le parole di Allegri, sotto questo punto di vista, sono una testimonianza inequivocabile della fiducia che tutto l’ambiente ripone nell’ex centrocampista del Sassuolo.