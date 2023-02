Inter-Milan si infiamma: lo ‘scambio’ che accontenta tutti

Inter-Milan si prospetta gara decisiva, il derby pronto ad infiammarsi con lo scambio tra le rivali

Una partita chiave per l’intera stagione. Il derby lo è sempre stata, ma ancor più oggi rischia di diventare un match assolutamente decisivo, forse più per il Milan che per l’Inter.

Il Napoli continua a vincere e fermare la corsa dei partenopei sognando il titolo appare ormai quasi impossibile, ma cercare di restare attaccati al treno Champions è fondamentale. L’Inter arriva da un buon periodo di forma e a gennaio, oltre ad aver fatto conoscere al Napoli la prima sconfitta stagionale, ha già battuto il Milan in Supercoppa. I rossoneri invece stanno vivendo uno dei momenti più difficili, se non il più difficile, della gestione Pioli, reduci da nove gol subiti nelle ultime due gare.

Inter-Milan, sondaggio CM.IT: scambio Dumfries-Theo Hernandez

Inter-Milan però ha spesso infiammato oltre che il campo anche il mercato. Tanti sono infatti i giocatori che hanno cambiato casacca passando da una sponda all’altra del Naviglio.

E nel sondaggio pubblicato sul nostro canale Telegram abbiamo chiesto proprio quale scambio sarebbe l’affare più conveniente per entrambe le compagini guardando le due rose a disposizione di Pioli ed Inzaghi. Il 38% dei votanti ha sottolineato come l’affare migliore sarebbe il passaggio di Theo Hernandez in nerazzurro e l’approdo di Dumfries in rossonero. Il 28% invece pensa che la soluzione migliore sia quella di uno scambio offensivo, con Leao all’Inter e Lautaro Martinez al Milan. Più distaccate, invece, le altre due opzioni, entrambe legate al centrocampo ed entrambe votate con il 17%: Tonali-Barella e Calhanoglu-Bennacer.