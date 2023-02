Roma, Wijnaldum fuori dai convocati: svelato il motivo

Il centrocampista olandese era tornato a disposizione di José Mourinho nella gara persa in Coppa Italia contro la Cremonese

A sorpresa, questo pomeriggio in un Olimpico stracolmo in occasione della gara tra Roma ed Empoli, José Mourinho dovrà fare a meno ancora una volta di Georginio Wijnaldum. L’olandese, tornato dopo il lungo infortunio tra i convocati giallorossi in Coppa Italia, non è andato nemmeno in panchina.

Una notizia inaspettata dopo il ritorno ufficiale tra i convocati dello scorso mercoledì, quando invece l’ex centrocampista del Paris Saint Germain era stato convocato per la prima volta dall’infortunio accusato lo scorso agosto, nel match di Coppa Italia perso contro la Cremonese.

Per l’olandese, però, non si tratta di alcuna ricaduta. La scelta sarebbe stata infatti concordata dallo stesso Wijnaldum con Mourinho. Una decisione a scopo precauzionale per gestire con le giuste dosi il ritorno del centrocampista a pieno regime con la formazione giallorossa.