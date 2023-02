Allegri non fa nomi, il ‘Corriere di Torino’ sì: ecco con chi ce l’ha

Allegri ha parlato così dopo Juventus-Monza: “Chi non è in grado, stia fuori”. Ecco a chi si riferiva secondo il ‘Corriere di Torino’

“Noi dobbiamo pensare a lavorare sul campo. Chi non è in grado di lottare, stia fuori”. Così Massimiliano Allegri aveva alzato la voce dopo Juventus-Monza.

Un messaggio forte e chiaro da parte del tecnico a tutta la squadra e probabilmente indirizzato in particolare a qualche singolo. Come riportato dal ‘Corriere Torino’, si tratta di Leandro Paredes: il centrocampista è stato tra i peggiori anche contro il Monza ed è reduce da un rendimento spesso insufficiente e soprattutto con un’attitudine a volte scollegata dal contesto. L’argentino è sempre più lontano dai bianconeri, che sembrano ormai decisi nel non riscattare il suo cartellino a fine stagione dal Paris Saint-Germain. L’ex Roma è ancora un oggetto misterioso, ha quasi sempre deluso quando è stato chiamato in causa ma a non piacere ai tifosi – e probabilmente anche ad Allegri – è soprattutto il suo atteggiamento in campo. L’opposto di Manuel Locatelli.

Juventus, Allegri a Paredes? “Chi non è in grado, stia fuori”

Dopo Juve-Lazio di Coppa Italia, Massimiliano Allegri ha esaltato il centrocampista ex Sassuolo.

“Locatelli ha fatto una partita, non sotto l’aspetto tecnico, ma da quello umano. Di cuore, di testa sta diventando un esempio per tutti, non si tira mai indietro”, ha dichiarato l’allenatore Un altro messaggio a Paredes? La storia tra l’argentino e la Juventus sembra già arrivata al capolinea.