HIGHLIGHTS | Abraham e Ibanez rilanciano la Roma: pratica Empoli subito archiviata

Roma-Empoli finisce 2-0 grazie alle reti arrivate in apertura di match da parte di Ibanez e Abraham

Dopo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia, la Roma era chiamata a dare una risposta. E a lanciare un segnale la squadra di Mourinho ci ha messo cinque minuti.

Tanto è bastato per andare a segno due volte nel giro, appunto, dei primi cinque minuti della sfida contro l’Empoli, anticipo delle 18 della 21esima giornata di Serie A. Entrambi i gol della Roma sono arrivati da calcio d’angolo. Un fattore, ormai, quello delle palle inattive per la squadra giallorossa. Prima Ibanez apre le marcature dopo solo due minuti. Poi Abraham sigla il raddoppio al 5′. Da lì in avanti la gara è in discesa per gli uomini di Mourinho e in salita per quelli di Zanetti, che faticano ad arrivare ad una conclusione pulita nel corso del match grazie all’ottima fase difensiva dei giallorossi. L’occasione migliore ce l’ha Ebuehi allo scadere del primo tempo.

Roma-Empoli 2-0: il tabellino

Nella ripresa, anzi, sono stati proprio i giallorossi ad andare più vicini al gol, ancora una volta all’inizio del tempo, ancora una volta da sviluppi di palla inattiva. Vicario prima respinge il sinistro di Dybala, poi è miracoloso su Mancini e, con il piede di richiamo, devia sulla riga il colpo di testa di Abraham.

Nonostante questo la Roma conquista tre punti preziosissimi nella corsa Champions League, superando momentaneamente il Milan e portandosi al terzo posto in classifica. L’Empoli resta comunque in zona sicura, a 13 punti di distanza dal Verona terz’ultimo.

Roma-Empoli 2-0

Marcatori: Ibanez 2′, Abraham 5′.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 53, Inter 40, Roma* 39, Milan 38, Atalanta 38, Lazio 38, Udinese 29, Torino 27, Empoli* 26, Bologna 26, Monza 25, Fiorentina 24, Juventus** e Lecce* 23, Salernitana 21, Sassuolo 20, Spezia 18, Verona 13, Sampdoria 9, Cremonese* 8.

* una partita in più

** 15 punti di penalizzazione