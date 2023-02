HIGHLIGHTS | Il Lecce aggancia la Juve, Cremonese ko dopo la favola in Coppa

Ancora una vittoria della formazione pugliese che stacca momentaneamente il Sassuolo in classifica e aggancia i bianconeri

Prosegue il grande campionato del Lecce con un successo molto importante in uno scontro diretto. Sul campo della Cremonese, infatti, la formazione allenata da Marco Baroni ottiene una vittoria meritata grazie alle reti arrivate entrambe nella ripresa, prima su colpo di testa di Baschirotto e poi su conclusione dalla distanza di Strefezza.

Ad un mese esatto dall’ultimo successo in campionato, il Lecce ritrova la via della vittoria. E lo fa contro una squadra reduce da un buonissimo momento come la Cremonese che, dopo aver clamorosamente eliminato il Napoli agli ottavi di finale di Coppa Italia, in settimana ha fatto fuori anche la Roma centrando una storica qualificazione in semifinale.

Un match piantato sul punteggio di parità durante i primi 45 minuti di gioco, con poche emozioni sia da una parte che dall’altra. A sbloccare il match ci ha pensato uno schema su palla inattiva ideato dalla squadra di Baroni, che ha imbeccato in area di rigore avversaria il solito Federico Baschirotto abile ad insaccare di testa il gol del vantaggio al minuto 58. Raddoppio che è arrivato esattamente undici minuti dopo su un bel sinistro da fuori di Gabriel Strefezza su una palla persa dalla Cremonese in uscita.

Cremonese-Lecce 0-2, Baroni aggancia la Juventus in classifica

Interrompendo un digiuno lungo un mese, il Lecce ha ritrovato la vittoria in campionato dopo l’ultima ottenuta con la Lazio.

Tre punti che allontanano ulteriormente la formazione pugliese dalla zona retrocessione e che per qualche giorno consentono l’aggancio in classifica alla Juventus a quota 23 punti. Staccato invece il Sassuolo che questa sera se la dovrà vedere in casa contro l’Atalanta, una delle squadre più in forma del campionato nell’ultimo periodo.

CREMONESE-LECCE 0-2: 58′ Baschirotto (L), 69′ Strefezza (L)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 53, Inter 40, Milan 38, Atalanta 38, Lazio 38, Roma 37, Udinese 29, Torino 27, Empoli 26, Bologna 26, Monza 25, Fiorentina 24, Juventus** e Lecce* 23, Salernitana 21, Sassuolo 20, Spezia 18, Verona 13, Sampdoria 9, Cremonese* 8.

* una partita in più

** 15 punti di penalizzazione