Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni: ventunesima giornata Serie A

Consigli Fantacalcio e le probabili formazioni della ventunesima giornata del campionato italiano di Serie A: Inter, Milan, Juventus e tutte le altre

Da sabato a martedì. I fantallenatori, dopo l’asta di riparazione, si apprestano a vivere un nuovo turno, il ventunesimo, infinito. Si inizia con Lecce-Cremonese e si chiude con Salernitana-Juventus.

Nel mezzo tante belle partite, pronte a regalare bonus, come il derby di Milano, Spezia-Napoli, Sassuolo-Atalanta, Roma-Empoli e Verona-Lazio

Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni della ventunesima giornata di Serie A

Cremonese-Lecce sabato ore 15

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Meité, Castagnetti, Pickel, Valeri; Dessers, Okereke.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Banda.

TOP: Dessers è in grande spolvero. Strefezza una garanzia

FLOP: Vasquez ha il cartellino troppo facile

RISCHIATUTTO: Baschirotto può regalare soddisfazioni

Roma-Empoli sabato ore 18

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.

TOP: Dybala torna e vuole incidere. Occhio ai guizzi di Baldanzi

FLOP: Cristante può rimediare un’insufficienza

RISCHIATUTTO: Marin a Roma ha bellissimi ricordi

Sassuolo-Atalanta sabato ore 20.45

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Ruan, Erlic, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Berardi, Defrel, Laurienté.

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Højlund, Boga

TOP: Berardi non vuole fermarsi. Lookman è inarrestabile

FLOP: Maehle non ci piace

RISCHIATUTTO: Frattesi può trovare l’inserimento giusto

Spezia-Napoli domenica ore 12.30

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

TOP: Holm e Osimhen le garanzie delle due squadre

FLOP: Dragowski rischia di subire molti gol

RISCHIATUTTO: Attenzione al nuovo arrivato Shomurodov

Torino-Udinese domenica ore 15

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ilic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Sanabria.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Beto, Success.

TOP: Miranchuk è in grande forma. Success può mettere in difficoltà i granata

FLOP: Arslan non ha il bonus nel sangue

RISCHIATUTTO: Buongiorno può dare sorprese

FIORENTINA-BOLOGNA domenica ore 18:00

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat; Ikoné, Barak, Kouamé; Jovic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Dominguez, Moro; Orsolini, Ferguson, Soriano; Zirkzee.

TOP: Kouamé da rilanciare! Ci piacciono Ferguson e Barak

FLOP: non ci fidiamo di Lucumi

RISCHIATUTTO: ancora Posch per stupire

INTER-MILAN domenica ore 20:45

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

MILAN (4-3-3): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Pobega, Tonali, Krunic; Saelemaekers, Giroud, Leão. All. Pioli.

TOP: Lautaro è on fire! Sì a Barella e Dimarco! Provateci con Giroud

FLOP: Kjaer è destinato a soffrire

RISCHIATUTTO: è l’ora di Lukaku, può essere il derby la partita giusta

VERONA-LAZIO lunedì ore 18:30

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Depaoli, Sulemana, Tameze, Doig; Lazovic, Ngonge; Djuric.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

TOP: Lazovic non si tocca! Zaccagni e Immobile per i bonus

FLOP: fuori Magnani

RISCHIATUTTO: Doig per stupire

MONZA-SAMPDORIA lunedìore 20:45

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Marlon; Ciurria, Machin, Rovella, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Mota.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Gunter; Leris, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers.

TOP: Caprari sta bene! Ciurria e Augusto per altri bonus

FLOP: Gunter non ci convince

RISCHIATUTTO: Nuytinck può metterci la testa

SALERNITANA-JUVENTUS martedì ore 20:45

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa; Daniliuc, Troost-Ekong, Bronn, Bradaric; Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena; Candreva, Piatek, Dia.

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean.

TOP: Dia segna sempre! Danilo e Kean, voti alti e bonus

FLOP: Troost-Ekong? Un’altra volta

RISCHIATUTTO: Ochoa se amate davvero il rischio