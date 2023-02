Rinnovo Smaling, la clausola è scattata: cosa sta succedendo

Roma, scatta la clausola per il rinnovo di Chris Smalling, il cui contratto scadrà a fine stagione: la situazione

Il mercato non finisce mai. Conclusa la sessione invernale pochi giorni fa, c’è chi guarda già al futuro. E in ottica futura, chiaramente, gli occhi sono sui giocatori il cui contratto scadrà a fine stagione.

Uno di questi è certamente Chris Smalling, perno della Roma, il cui contratto con i giallorossi terminerà a fine stagione. La possibilità di sottoscrivere un nuovo accordo, però, c’è. Perché proprio nella sfida odierna contro l’Empoli è scattata un’apposita clausola che fa scattare il rinnovo del centrale inglese con i giallorossi. Sarà proprio l’ex Manchester United, però, a decidere il suo futuro.

Roma, rinnovo Smalling: clausola attivata

La Roma spera di poter proseguire il matrimonio con il difensore classe 1989 e la clausola presente nell’accordo può garantire il prolungamento. Toccherà però allo stesso Smalling decidere di restare nella capitale.

Nei prossimi giorni ci saranno nuovi colloqui tra l’agente del giocatore e la dirigenza giallorossa. Nel frattempo Tiago Pinto ha sottolineato come ora la palla passi al giocatore: “Tutte e due le parti vogliono continuare insieme. Ci sarà tempo per parlare e questa clausola dà a lui il potere di decidere se rimanere o meno” ha dichiarato il dirigente portoghese a ‘Dazn’. Segnali di ottimismo dunque, mentre Mourinho ha preferito non esporsi. Il tecnico ha sottolineato come non sia in grado di poter fare nulla per provare a convincere il centrale inglese a siglare il rinnovo.

Non va dimenticato come il profilo di Smalling sia particolarmente apprezzato anche tra i club italiani. Juventus ed Inter, in particolare, seguono con attenzione la situazione del difensore centrale, pronti a fiondarsi su di lui nel caso non dovesse rinnovare il contratto con la Roma.