Patto tra Mourinho e Dybala: la Roma si gioca tutto

Mourinho e Dybala si sono fatti una promessa e faranno di tutto per realizzarla: in caso di insuccesso, potrebbe cambiare tutto per la Roma

Negli ultimi anni i Friedkin hanno fatto vivere grandi emozioni ai tifosi giallorossi. Prima l’annuncio di un allenatore come José Mourinho, che al suo primo anno ha riportato il club ad una vittoria europea, poi l’ingaggio di una stella come Paulo Dybala. Il futuro della Roma passa proprio da loro due.

L’argentino è arrivato nella Capitale nell’entusiasmo generale dei tifosi giallorossi, ma circondato anche dallo scetticismo delle altre tifoserie. Dopo i primi sei mesi con la Roma, però, la ‘Joya’ ha fugato ogni dubbio: 10 gol e 5 assist in 19 partite sono un ruolino di marcia impressionante, che rende bene l’idea di quanto sia diventato importante per Mourinho. L’eliminazione della Roma dalla Coppa Italia contro la Cremonese, tuttavia, ha scosso l’ambiente e tra lo Special One e il suo diamante è arrivato un patto sul futuro.

Patto Champions tra Mourinho e Dybala: la Roma non può sbagliare

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, Mourinho e Paulo Dybala avrebbero fatto un patto per conquistare l’accesso alla prossima Champions League. Entrambi vogliono tornare a calcare i palcoscenici più importanti d’Europa.

Una stagione senza Champions è stata accettabile per l’ex numero ’10’ della Juventus, ma due no. Dybala per restare sereno e felice nella Capitale anche nella prossima stagione vorrebbe avere anche la vetrina delle grandi notti europee e anche il tecnico portoghese vorrebbe tornare a sfidare i grandi protagonisti del calcio mondiale.

Il patto tra i due protagonisti mette anche pressione a tutto lo spogliatoio giallorosso, perché senza l’obiettivo Champions si potrebbero aprire scenari infelici per la Roma. Una permanenza serena di Mourinho e Dybala, infatti, potrebbe dipendere proprio dalla possibilità di partecipare alla prossima Champions League. Questi ultimi mesi di campionato saranno fondamentali per i giallorossi che, sopratutto se dovesse essere confermata la penalizzazione alla Juventus, hanno davvero la possibilità di arrivare tra le prime quattro in Serie A. Anche in Europa League, poi, andare più avanti possibile darebbe lustro a tutto l’ambiente.