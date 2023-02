Contatto diretto tra rivali: colpo immediato, il Milan finisce ko

Un’operazione è pronta a sconvolgere le gerarchie del calcio internazionale e il Milan potrebbe finirci in mezzo. Ecco cosa sta succedendo

Alcuni affari sul calciomercato non sono come gli altri e sono pronti a sconvolgere gli equilibri internazionali o sicuramente nel Paese dove trovano compimento e lieto fine.

Un calciatore è al centro di un intrigo che sta facendo parlare molto in Brasile. Si tratta di Angelo Gabriel, un talento classe 2004 che ha già rubato l’occhio di diversi club e non solo in Sudamerica. Il suo contratto è in scadenza a fine 2024, ma questo non sta impedendo a molte società di metterlo sulla lista degli acquisti e delle priorità per il prossimo futuro. Ad esempio, il Nottingham Forest ha provato in tutti i modi ad arrivare al ragazzo, mettendo sul piatto anche un’offerta da 19 milioni che prevedeva un prestito con obbligo di riscatto. Offerta che è stata rispedita al mittente. Ora l’unica opzione d’uscita per il ragazzo può essere sempre in Brasile, dove il Flamengo sembra pronto a fare di tutto pur di acquistarlo. Un intreccio che avrebbe delle ricadute dirette anche sui piani del Milan che aveva messo sul taccuino proprio Angelo.

Il Milan bloccato per Angelo: accelera il Flamengo

In Brasile, infatti, manca ancora molto alla chiusura del calciomercato e ciò permette proprio al Flamengo di muoversi con meno concorrenza.

Secondo quanto riporta ‘Uol’, sono già iniziati i contatti con il Santos, ma il presidente Andres Rueda sembra avere una posizione piuttosto rigida sulla questione, anche se non ha chiuso ai colloqui. Ricordiamo che il calciatore ha una clausola da 60 milioni per l’estero che è un po’ più bassa per il Brasile e si ferma sui 40 milioni, poco di più. Il prezzo dovrebbe essere meno elevato, ma comunque si tratta di un’operazione che andrà monitorata nei prossimi giorni e per cui non è ancora arrivata una vera e propria proposta ufficiale. Con l’intromissione del Flamengo, il Milan resta di finire in secondo piano per questo talento e di doverci rinunciare definitivamente.