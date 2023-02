Juventus-Di Maria, hanno già deciso: scelta definitiva

La Juventus riflette già sul futuro di diversi big, tra cui inevitabilmente anche Angel Di Maria: decisione presa sul ‘Fideo’

Grande incertezza, che durerà anche nei prossimi mesi, sul futuro della Juventus. Scenari stravolti, per il club bianconero, a partire da fine novembre, con gli sviluppi dell’inchiesta Prisma che hanno portato prima al ribaltone societario, con le dimissioni di Andrea Agnelli e contestualmente dell’ormai ex CDA portando a una nuova dirigenza, e poi ai movimenti della giustizia sportiva, che per ora si sono concretizzati con la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze. Ma potrebbe non essere finita qui.

Altre sanzioni potrebbero arrivare dagli altri filoni, a cominciare da quello per la manovra stipendi, per finire con eventuali decisioni, a stagione concluse, della Uefa. Con una Juventus che dunque rischia fortemente di rimanere fuori dall’Europa (con lo spettro retrocessione, oltretutto, ad aleggiare sull’ambiente) per la prossima stagione, con conseguente possibile ridimensionamento delle ambizioni e del parco giocatori. Molti i big in bilico per l’annata 2023/2024, a cominciare, ma lo si sapeva, da Angel Di Maria. Limitato da infortuni e problemi vari, il ‘Fideo’ sta trovando maggiore continuità come presenza in campo nel 2023, ma con un rendimento ancora tra alti e bassi. E dunque, con un futuro tutto da definire, in ragione del contratto in scadenza a giugno e relativa opzione per l’annata successiva.

Juventus, Di Maria destinato all’addio a fine stagione: verdetto chiaro

Se in precedenza, l’impressione sembrava che il giocatore, conclusa la stagione, potesse optare, con ragionevole certezza, verso un ritorno in patria, le ultime notizie riferirebbero invece di un Di Maria che starebbe riflettendo sulla possibilità di rinnovare. Ma l’addio appare comunque molto probabile.

Infatti, in questo caso è l’ambiente bianconero a ‘decidere’ per separare le strade al termine della stagione. Nel consueto sondaggio giornaliero su Twitter, Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti quale sarebbe l’opzione migliore per il futuro di Di Maria. ‘Vince’ l’addio a fine stagione, ipotesi votata dal 36,8% dei partecipanti al sondaggio. Rinnovo al risparmio votato dal 26,3%, a pari merito con l’idea di lanciare in quella zona di campo il giovane Soulè. L’opzione rinnovo a prescindere raccoglie soltanto il 10,5% delle preferenze.