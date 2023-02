Juve, l’incubo continua: “Non prenderanno in considerazione offerte”

Altra pesante mazzata per la Juventus dopo la penalizzazione: “Non prenderanno in considerazione offerte”. Tutti i dettagli

Archiviata la Coppa Italia, la Juve si rituffa sul campionato e sullo “scontro diretto” con la Salernitana, come lo ha definito Massimiliano Allegri nel post partita con la Lazio.

Il primo obiettivo della squadra bianconera, alla luce delle questioni extra-campo e di nuove possibili penalizzazioni, è di fatto diventato la salvezza. Almeno stando alle parole di Allegri post Monza: “Fino a ieri parlavo dei 38 punti, oggi dico che ne abbiamo 23: è la realtà dei fatti, dobbiamo fare punti per la salvezza perché altrimenti ci facciamo male. In tre partite abbiamo fatto un punto e subito 10 gol. Abbiamo facilitato noi i gol del Monza, sono usciti con facilità disarmante. Vero che dico che abbiamo fatto 38 punti ma ora ne abbiamo 23 e bisogna essere consapevoli della classifica che abbiamo”. In attesa del ricorso al CONI e del nuovo filone sulla manovra stipendi, sono inevitabilmente in stand-by anche il calciomercato e la questione rinnovi. A tenere banco è sempre la situazione di Rabiot, con il francese ancora in scadenza nel prossimo giugno e nessun accordo all’orizzonte per il prolungamento del contratto. Anche altri big come Di Maria, Alex Sandro e Cuadrado sono in bilico e qualsiasi trattativa è al momento congelata. Ma non solo. Le vicende extra-campo, infatti, potrebbero influenzare pesantemente anche il mercato in entrata in particolare sulle possibili occasioni a parametro zero.

Calciomercato Juventus, addio ai parametri zero

Non solo le trattative per i rinnovi momentaneamente bloccate dunque. La dirigenza bianconera potrebbe presto abbandonare anche le piste che portano agli obiettivi a parametro zero.

Spiccano i nomi di Marcus Thuram, Tielemans, Grimaldo, tutti big ancora in scadenza a giugno e nel mirino della Juventus in vista del calciomercato estivo. Su Twitter, Graziano Carugo Campi assicura: “In attesa delle sentenze, i procuratori di diversi giocatori in scadenza di contratto fanno sapere che non prenderanno in considerazione offerte da parte di Juventus. Danno devastante”. “È riferito a quelli che puoi comprare”, ha poi specificato Campi.