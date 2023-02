Baldanzi accende il derby, Zanetti: “Diamante grezzo”. Poi il ‘paragone’ con Messi

Il tecnico dell’Empoli Paolo Zanetti commenta la sconfitta contro la Roma, arrivata comunque dopo una prestazione positiva ed esalta Baldanzi



L’Empoli cade in casa della Roma per 2-0, ma esce dall’Olimpico a testa alta e facendo un’ottima figura. Dopo l’iniziale tonfo (doppio) su calcio piazzato, i toscani reagiscono e macinano gioco per tutta la partita, soprattutto nel secondo tempo.

Questo anche grazie a Tommaso Baldanzi, trequartista del 2003 al primo anno con i grandi e già in grado di mettere a segno quattro gol in dodici partite e di far male anche all’Inter a San Siro. Niente male per il ragazzino nato a Poggibonsi, che ha già attirato su di sé le attenzioni di parecchie big. Ora l’Empoli non pensa alla valutazione, ma è chiaro che il prezzo del suo cartellino sia già lievitato. Stasera ha affrontato il suo modello, Paulo Dybala, su cui scherzosamente aveva risposto: “Se lui è un ’10’ in una scala da 1 a 10, allora io non sono neanche sulla scala”. Però intanto squadre come Inter, Atalanta, Napoli e Milan già lo osservano. E stasera il suo mister Paolo Zanetti ha speso parole importantissime su di lui, esaltandolo in maniera cristallina.

In conferenza stampa dopo Roma-Empoli, il tecnico dei biancazzurri Zanetti ha parlato anche e soprattutto di Baldanzi, protagonista di un’altra ottima partita contro una big. “Di qualità ne ha tante, sia mentali che tecniche. Quello che gli manca è qualche centimetro in più. Però anche Messi, il migliore della storia, è piccolino. Ha visione di gioco straordinaria, ha grandissima personalità. Per un 2003, all’Olimpico pieno di gente, al primo anno, fare una partita di questo spessore dice tanto, anche sulle qualità mentali. E soprattutto dice che è un diamante grezzo. Ha un margine infinito davanti a sé e sono convinto che farà parlare di sé”, le dichiarazioni del tecnico. Se non è un’investitura questa. Le big sono avvisate, con Inter e Milan che potrebbero dare vita a un accesissimo derby di mercato.