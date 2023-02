Stadio Flaminio, Lotito smentito immediatamente: “Se volesse, potrebbe farlo”

Lazio, le parole dell’assessore al Turismo di Roma – Alessandro Onorato – in merito alla questione relativa allo Stadio Flaminio.

Le ore successive all’eliminazione dalla Coppa Italia al cospetto della Juventus hanno lasciato l’amaro in bocca alla Lazio di Maurizio Sarri. La compagine biancoceleste All’Allianz Stadium non è riuscita ad esprimere il proprio gioco, soprattutto in un primo tempo nel quale Chiesa e compagni hanno mostrato più fame e cattiveria.

Il sigillo di Gleison Bremer ha incanalato la contesa sui binari privilegiati per la Juventus, che nel secondo tempo si è limitata a gestire con ordine il vantaggio acquisito. Nel post partita Maurizio Sarri si è detto contento della prestazione dei suoi ragazzi, anche se la sensazione è che con un po’ di coraggio in più lo scenario sarebbe potuto cambiare. Intanto sono ore frenetiche in casa biancoceleste anche sotto un altro punto di vista. La diatriba legata all’utilizzo dello Stadio Flaminio, infatti, ha portato ad un nulla di fatto. Un muro contro muro che va avanti ormai da mesi, al punto che l’ultimatum lanciato dall’amministrazione Gualtieri non ha trovato risposta da parte di Claudio Lotito, che non ha presentato il progetto per il nuovo impianto.

Lazio, Onorato sullo Stadio Flaminio: “Lotito non ha presentato il progetto”

A tornare sull’argomento ci ha pensato anche l’assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport di Roma, Alessando Onorato. L’assessore ha preso posizione in maniera netta su quanto successo, rivelando come l’utilizzo del nuovo impianto sia un’opportunità che dipenda essenzialmente da un’eventuale mossa di Lotito che, fino a questo momento, non si è materializzata.

Ecco quanto riferito da Onorato nel corso del suo intervento a calciomercato.it, in onda sul canale Twitch di TV PLAY: “La vicenda mi lascia perplesso. Il Comune di Roma, per rispetto della Lazio e dei tifosi, ha aspettato qualche mese una proposta da parte di Lotito per la valorizzazione dello stadio Flaminio. Progetto che, però, non è mai arrivato.”

Onorato ha poi svelato: “Se Lotito volesse presentare un progetto, mettere i soldi e portare il Flaminio a 40 mila persone, non esiste alcuna norma che te lo va ad impedire. Se lo vuole fare, può farlo. Mi sembra evidente che al momento, però, non voglia farlo. Senza progetto si parla del nulla, e a noi non è arrivato alcun tipo di progetto.”