Il Napoli presenta la lista Champions: Spalletti ne esclude due

Il Napoli ha presentato alla Uefa la lista per la fase a eliminazione diretta della Champions: due i calciatori esclusi da Spalletti

Da primo in classifica, il Napoli è pronto a tornare in scena anche in Europa dove ha mostrato un andamento simile a quello in campionato prima della pausa.

Gli azzurri sono approdati agli ottavi di finale da primi e sono attesi dal doppio confronto con l’Eintracht Francoforte, squadra attualmente sesta in Bundesliga. Il 21 febbraio la sfida di andata in Germania, il 15 marzo il ritorno al ‘Maradona’. In vista dell’inizio della fase ad eliminazione diretta della Champions, i partenopei hanno consegnato alla Uefa la lista Champions.

Le novità riguardano le presenze dei nuovi acquisti Gollini e Bereszynski, con Spalletti che ha escluso due calciatori: Diego Demme, già fuori nella fase a gironi per infortunio, e Alessio Zerbin. Al contrario del tedesco, il 24enne ex Frosinone era nell’elenco della prima fase.

Napoli, lista Champions: fuori Demme e Zerbin

Non ci sono quindi Demme e Zerbin nell’elenco convocato alla Uefa dal Napoli. Prima della sfida Champions, gli azzurri sono attesi dalla trasferta in casa della Spezia, dalla sfida contro la Cremonese ed, infine, la trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Ecco la lista Uefa del Napoli:

Portieri: Meret, Gollini, Idasiak

Difensori: Kim, Juan Jesus, Mario Rui, Rrahmani, Olivera, Di Lorenzo, Ostigard, Bereszynski.

Centrocampisti: Elmas, Zielinski, Lobotka, Gaetano, Ndombele, Anguissa.

Attaccanti: Osimhen, Lozano, Simeone, Politano, Kvaratskhelia, Raspadori.