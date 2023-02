Non c’è pace per Pioli: il big salta il Tottenham

Piove sul bagnato per il Milan e Stefano Pioli: il big a forte rischio anche per il Tottenham. Tutti gli aggiornamenti

È il momento più difficile per Stefano Pioli da quando siede sulla panchina del Milan. La squadra rossonera fa acqua da tutte le parti e domenica sera è attesa dal derby con l’Inter.

Tra le ultime prestazioni da incubo dei campioni d’Italia in carica c’è anche il pesante ko in Supercoppa proprio contro i nerazzurri, con il netto risultato di 3-0. Pioli deve ancora fare a meno di qualche big e soprattutto di Mike Maignan, e c’è ancora incertezza riguardo al suo ritorno in campo. “Un’altra operazione in porta? No abbiamo fiducia che Maignan rientri al più presto e Tatarusanu ha giocato delle ottime partite. In più abbiamo Mirante e Vasquez. Non c’é alcuna operazione in vista”. Prima della chiusura del calciomercato invernale, Paolo Maldini si era detto fiducioso sul rientro del francese. Così invece il tecnico sul suo recupero: “Non abbiamo tempistiche, non dobbiamo correre rischi e non so dire se saranno due, tre quattro o cinque settimane. Il muscolo non risponde come dovrebbe, ora non posso dire quando lo avremo”.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, però, le ultime notizie in arrivo da Milanello parlano di un processo riabilitativo non così vicino alla conclusione e l’ottavo contro il Tottenham di Conte sembra oggi più lontano. La sensazione è che tornerà in porta direttamente fra la trasferta di Monza il 18 febbraio o la sfida casalinga con l’Atalanta il 26. Per il momento l’estremo difensore non è nemmeno inserito nella lista UEFA per la Champions League, ma potrebbe essere ancora inserito fino a 24 ore dall’inizio della partita di ottavi.

Milan, infortunio Maignan: gli ultimi aggiornamenti

Non arrivano buone notizie, dunque, sul rientro del portiere.

Su Calciomercato.it a dicembre vi avevamo raccontato che i suoi tempi si sarebbero prolungati e non di poco. A gennaio, dopo i nuovi esami svolti, è cresciuto l’ottimismo verso un recupero il 14 febbraio, giorno della sfida agli uomini di Conte. Il Milan continua ad andarci con i piedi di piombo e non ha alcuna intenzione di correre dei rischi, e le ultime indiscrezioni danno Maignan più lontano dal Tottenham. Vi terremo aggiornati.