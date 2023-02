Triplo addio Juventus: resta soltanto Chiesa

Nuovo sondaggio sul canale Telegram di Calciomercato.it con cui abbiamo chiesto ai nostri followers di esprimere la propria opinione su un eventuale ridimensionamento della Juventus. Uno l’uomo da tenere a tutti i costi

La Juventus riparte dalla Coppa Italia, con il successo contro la Lazio di ieri e l’approdo alle semifinali nel doppio confronto con i rivali dell’Inter. Servirà ritrovare continuità anche in campionato dove pesano gli ultimi risultati ed anche il -15 in classifica.

Non ha più alcun margine d’errore la squadra di Massimiliano Allegri che dovrà provare ad inanellare una serie di risultati positivi in fila come fatto tra il finale del 2022 e le primissime battute del 2023. Intanto restano aperti i fronti societarie con le note questioni legali che hanno anche portato alla corposa penalizzazione rimediata in classifica. Ulteriori risvolti potrebbero essere fronteggiati, mentre il futuro della Juve continua ad essere molto rumoreggiato soprattutto in merito alle strategie della prossima annata, quando i bianconeri potrebbero non giocare la Champions League.

Juventus, sondaggio sul ridimensionamento: Chiesa uomo imprescindibile

Le incertezze che aleggiano al momento sulla Juventus potrebbero spingere ad adottare soluzioni differenti già a partire dai prossimi mesi. L’assenza possibile della Champions tra introiti e prestigio potrebbe anche portare a qualche cessione eccellente.

Proprio in merito alla questione sono quindi intervenuti i followers del canale Telegram di Calciomercato.it, a cui è stato sottoposto un sondaggio relativo ad un rischio ridimensionamento della società juventina con annessi possibili addii pesanti. A tal proposito abbiamo chiesto chi tra i big bianconeri dovrebbero essere trattenuti ad ogni costo. Un nome ha messo d’accordo quasi tutti: il 74% dei votanti ha optato per Federico Chiesa, uomo imprescindibile per il presente e il futuro da cui ripartire. Solo il 10%, il 9% e il 7% rispettivamente per i vari Pogba, Vlahovic e Bremer, tutti ritenuti maggiormente sacrificabili.

Ecco l’esito del sondaggio di Calciomercato.it proposto su Telegram: