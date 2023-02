“Più di 100 milioni”: il Napoli stravolge il futuro di Vlahovic 

Gli affari del club azzurro potrebbero incrociarsi sul prossimo calciomercato con le strategie della Juventus

Forte di un vantaggio di 13 punti in classifica sull’Inter, il Napoli potrebbe ulteriormente approfittare degli impegni del weekend per consolidare il suo dominio nel campionato italiano. Gli azzurri, infatti, se la vedranno domenica alle 12.30 contro lo Spezia, mentre in serata a San Siro si giocherà il derby di Milano.

E’ vero che davanti rimane ancora un girone di ritorno quasi interamente da disputare, ma allo stesso tempo risulta davvero complicato pensare di poter rimontare per le inseguitrici un distacco ancor più cospicuo rispetto a quello attuale. Proprio l’Inter, infatti, è stata l’unica squadra in questa stagione a riuscire ad interrompere l’imbattibilità in campionato della formazione di Luciano Spalletti, vincendo lo scontro diretto dello scorso 4 gennaio. Una vittoria che, alla luce degli ultimi risultati, non ha comunque rimesso in scia gli uomini di Inzaghi.

Nonostante in questo momento la testa a Castel Volturno sia rivolta esclusivamente al campo, la dirigenza partenopea ha già ricominciato a lavorare in vista della prossima estate. In tal senso, sono sempre più insistenti le voci che riguardano Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, attualmente al comando della classifica marcatori in Italia, è entrato nel mirino di importanti club in Europa del calibro di Manchester United e Paris Saint Germain.

Calciomercato Napoli e Juve: il Manchester United su Osimhen e Vlahovic

A conferma degli ultimi ‘rumors’, quest’oggi anche ‘ESPN’ ha riportato il forte interesse del Manchester United per l’attaccante del Napoli.

Il vero ostacolo per i ‘Red Devils’, però, potrebbe essere rappresentato dalla valutazione che il club di Aurelio De Laurentiis fa del calciatore: un costo complessivo da oltre 100 milioni di euro. Una cifra che potrebbe spaventare anche un gigante in Europa come lo United, costringendolo a ‘ripiegare’ su altre alternative.

Tra queste, oltre al vecchio pallino Harry Kane e al giovanissimo talento esplosivo del Lipsia Benjamin Sesko, è stato fatto anche il nome di Dusan Vlahovic. Qualora la Juventus dovesse dunque aprire alla cessione del centravanti serbo, il Manchester automaticamente diverrebbe un serio candidato a strappare il cartellino dell’ex Fiorentina ai bianconeri.