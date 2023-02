Modric sta aspettando l’offerta decisiva: cambia tutto per il destino in Serie A

Il futuro di Luka Modric resta in bilico con la Serie A che potrebbe essere interessata al campione croato. Ecco come stanno le cose

Ci sono talenti che non sono come gli altri ed esprimono la loro forza con tutta la qualità che hanno nelle gambe e soprattutto nella testa, per la loro visione di gioco.

Uno di questi è sicuramente Luka Modric, un calciatore che ha bisogno di poche presentazioni sul panorama internazionale, visto il Pallone d’Oro messo in bacheca, la miriade di trofei e le giocate che fanno parte del suo repertorio. Cioè gol pesantissimi, assist meravigliosi e quella capacità di comandare il gioco che è rara anche tra i fenomeni, quelli veri. Il futuro, però, resta in bilico perché il contratto non è stato ancora rinnovato anche se rappresenta un perno del Real Madrid di Carlo Ancelotti e sicuramente non solo nelle ultime stagioni. Anche la Serie A è interessata a un campione che ha scritto la storia, ma la cui carta d’identità non è più così verde. In passato si era fatto spesso il nome di Inter e Milan, in altri tempi e in altri periodi storici, ma attenzione a quella che è la volontà del Real Madrid e soprattutto del calciatore.

Modric da priorità al Real Madrid: attesa l’offerta dei Blancos

Si parla tanto, anche e soprattutto in Spagna, del possibile addio di Modric, ma non è sicuramente la priorità del calciatore.

Secondo quanto riporta ‘El Chiringuito’, infatti, il croato continua ad aspettare una nuova offerta da parte del Real Madrid, in modo da continuare il suo percorso in Spagna. Ricordiamo comunque che la priorità del centrocampista ex Tottenham, il cui contratto è in scadenza a giugno 2023, resta sicuramente la permanenza con la maglia dei Blancos. Vedremo, dunque, quale sarà la mossa che farà la dirigenza dei campioni d’Europa e se si potranno aprire altre strade per il croato, il cui futuro resta un rebus e con la Serie A che potrebbe intromettersi all’improvviso.