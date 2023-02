Arriva l’annuncio UFFICIALE: addio Milan in prestito

Il Milan deve prontamente cancellare un inizio di 2023 da brividi. Gennaio flop per i rossoneri che con l’avvento del secondo mese dell’anno sperano di fare meglio. L’inizio di febbraio porta con se anche una cessione

Non sono arrivati particolari sussulti nel mercato invernale in entrata di un Milan che ha vissuto un mese di gennaio di piena crisi sia nelle coppe e che in campionato, dove ha visto allungarsi il divario dal Napoli capolista.

Alle bruttissime sconfitte con Sassuolo e Lazio, le più recenti con un complessivo di nove reti incassate, vanno ad aggiungersi anche l’eliminazione prematura dalla Coppa Italia e la Supercoppa Italiana persa in malo modo contro i rivali di sempre dell’Inter. Il cammino rossonero ripartirà quindi proprio dal derby di ritorno in campionato di domenica sera, appuntamento da non fallire per provare a rimettere in moto un meccanismo che sembra essersi inceppato. Intanto il mercato in uscita del Milan, a dispetto della sessione chiusa in Italia, ha portato in dote un’altra cessione, quella in prestito di Marko Lazetic.

Calciomercato, il Milan saluta ufficialmente Lazetic: prestito in Austria

Tutto confermato in casa Milan, con l’arrivederci di Lazetic che si accasa ufficialmente alla corte dell’ex laziale Miroslav Klose, allenatore degli austriaci dell’Altach.

Con una nota apparsa sul sito ufficiale, la società austriaca ha evidenziato: “Dopo il portiere Andreas Jungdal, Lazetic è il secondo giocatore ceduto dai rossoneri all’Altach nell’attuale mercato invernale”. Formula del prestito per l’attaccante serbo classe 2004 che ha anche pronunciato le sue prime parole: “Sono pieno di aspettative per le partite con l’SCR Altach e voglio presentarmi con ottime prestazioni. Le discussioni con Georg Festetics e Miroslav Klose mi hanno convinto che questo passo è esattamente quello giusto nella mia attuale fase di carriera. Andreas Jungdal mi ha già parlato molto di questo e non vedo l’ora di conoscere la squadra e i tifosi”.