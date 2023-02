Milan, è un grosso problema: flop da 20 milioni sul mercato

Il Milan in cerca di riscatto dopo l’ultimo periodo negativo tra campionato, Supercoppa e Coppa Italia. C’è una delusione sul mercato per il club rossonero

Momento complicato per il Milan dopo le ultime scoppole in campionato e il ko in Supercoppa contro i cugini dell’Inter.

La squadra di Pioli è stata asfaltata dal Sassuolo a San Siro per 5-2, mentre nel turno precedente aveva incassato quattro reti all’Olimpico dalla Lazio. Lo scudetto è ormai andato per il ‘Diavolo’ e gli ultimi risultati negativi rischiano di complicare anche la corsa ad un posto per la prossima Champions League. Ecco perché diventa vitale quindi rialzare subito la testa, ad iniziare ovviamente dal fondamentale derby di domenica sera al ‘Meazza’ contro l’Inter. Intanto Pioli e la dirigenza rossonera hanno ufficializzato la lista per la fase ad eliminazione diretta della Champions, dove il Milan nel doppio incrocio degli ottavi di finale sfiderà il Tottenham di Antonio Conte. Oltre alla conferma dell’esclusione di Zlatan Ibrahimovic, ancora out per l’infortunio al ginocchio, sorprese il mancato inserimento di Sergiño Dest in favore di Thiaw.

Calciomercato Milan, Dest non convince: torna al Barcellona

Il nazionale statunitense sta affrontando non poche difficoltà nella sua prima esperienza italiana e non sta convincendo dopo il suo arrivo a Milano nella parte finale del mercato estivo.

Dest contro il Sassuolo è stato costretto a restare ai box per infortunio e Pioli probabilmente lo riavrà a disposizione già per la stracittadina con l’Inter. Al laterale classe 2000 non resta che il campionato ormai per mettersi in mostra e guadagnarsi la fiducia di Maldini, Massara e Pioli in vista della prossima stagione. La permanenza del giocatore è comunque sempre più in bilico: stando a ‘Diario Sport’ il Milan sta valutando la possibilità di non riscattare Dest a fine stagione dal Barcellona.

L’acquisizione a titolo definitivo del terzino americano è fissata a 20 milioni di euro e se le cose non cambieranno l’ex Ajax è destinato a tornare in Catalogna. Un problema non di poco conto per il club blaugrana, visto che il difensore non rientrerebbe nelle grazie e nel progetto del tecnico Xavi. Senza una svolta e un rendimento positivo rispetto a questa prima parte di stagione, Dest è destinato così a lasciare dopo una sola stagione il Milan e la Serie A. Per lui finora solo quattro presenze da titolare e 635 minuti collezionati con la maglia rossonera: troppo poco per continuare l’avventura a Milanello.