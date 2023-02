“Conte per la Juve”: il grande ex dice tutto in diretta

Michele Padovano ospite di Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play: “Sono convinto che la Juve rinascerà, tornando a vincere e a far sognare i tifosi”

“Sono stati anni molto lunghi, interminabili, dove bisognava trovare la forza di andare avanti per me e per le persone che credevano in me”. Così Michele Padovano a Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play. L’ex centravanti della Juventus è stato assolto dall’accusa di traffico dopo ben diciassette anni.

“Se chiederò un risarcimento? Il danno l’ho ricevuto – ha sottolineato Padovano – ma saranno gli avvocati a dirmi cosa fare e come muovermi”. Per il suo futuro, l’ex bianconero ‘sogna’ di tornare a fare il Direttore sportivo: “L’ho fatto sia prima della mia vicenda che poi, anche se ho trovato pochissime persone disposte a darmi fiducia. Ero Dg dell’Alessandria quando scoppiò il caso e ho lavorato anche con altre realtà come il Torino. Quindi ho già esperienza, anche se ora la fiducia dovrò acquisirla sul campo”.

Padovano ‘vota’ Conte per la Juventus: “Dove va lui si vince”

Chiosa sulla Juventus, dove il bomber torinese giocò due stagioni vincendo una Coppa dei Campioni, l’ultima de ‘La Vecchia Signora’: “Sono convinto che per formae mentis rinascerà, nel giro di qualche anno tornerà a vincere e a far sognare i tifosi”.

“Conte, Zidane o Del Piero per la Juve che verrà? Conte tutta la vita – ha risposto Padovano – Ha dimostrato di essere se non il più bravo del mondo, tra i due o tre più bravi in assoluto. Lo ha dimostrato, dove va lui si vince”.