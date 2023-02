Addio all’improvviso, lascia la nazionale a 29 anni: “È il momento”

Con un lunghissimo post su Instagram, il campione ha annunciato il ritiro dalla nazionale a neanche 30 anni

Il Mondiale da poco chiuso in Qatar ha rappresentato uno spartiacque per il calcio moderno per come lo conosciamo. La fine di un’era, l’inizio di un’altra fatta di giovani rampanti che sono chiamati a farci divertire nei prossimi anni di calcio internazionale, tra Mondiali, Europei, Copa America e tutti gli altri trofei. Per Messi è stato l’ultimo, per Ronaldo pure (anche se con lui tutto è possibile), ma anche per alcuni protagonisti della finale. Non a caso, gente come Steve Mandanda e Hugo Lloris hanno deciso e già annunciato di aver concluso la loro avventura con la Francia.

Non solo, perché anche Olivier Giroud ha confessato che a breve potrà prendere la stessa decisione, così come Karim Benzema. Per la nazionale di Deschamps in ogni caso sarà la chiusura di un ciclo, anche se amaro per la sconfitta in finale con l’Argentina. Ma va detto che le nuove leve, da Tchouameni a Camavinga, Kolo Muani, Mbappe, Upamecano e gli altri sembrano già fortissime. A proposito di difensori, in questi minuti è diventato ufficiale anche un altro addio a sorpresa alla Francia. Quello di Raphael Varane, difensore del Manchester United, che a 29 anni ha deciso di abbandonare la nazionale. Lo ha comunicato al mondo con un lunghissimo post su Instagram: “Rappresentare il nostro grande paese per un decennio è stato uno dei più grandi onori della mia vita. Ci ho pensato per diversi mesi e ho deciso che era il momento giusto per ritirarmi dal calcio internazionale”.

Francia, Varane annuncia ii ritiro dalla nazionale: i motivi

La scelta di Varane – campione del mondo nel 2018 in Russia – è legata soprattutto a una questione di impegno fisico. “Sognavo di fare come i nostri eroi e, 20 anni dopo, ho vissuto una delle esperienze più belle della mia vita. Il vostro entusiasmo, i festeggiamenti e i ricordi del nostro ritorno in Francia rimarranno impressi nella mia mente per sempre. Mi mancheranno sicuramente questi momenti, ma – scrive il difensore – è giunto il momento che la nuova generazione prenda il sopravvento. Abbiamo un gruppo di giovani talenti pronti a prendere per mano la nazionale, che meritano una possibilità”.

Nessun accenno alle reali motivazioni, visto che appunto Varane parla di nuove generazioni quando deve ancora compiere 30 anni. Secondo ‘Le Parisien’, il vero motore di questa scelta è stata appunto l’usura a cui ha sottoposto il suo fisico e la sua mente, la volontà di concedersi tempi di recupero più lunghi a causa dei problemi al ginocchio. Oltre a questo, il desiderio di passare più tempo con la famiglia, ma anche l’addio di Lloris a cui era molto legato.