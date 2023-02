Mourinho, i tifosi insorgono: “È ora di andare via”. E scelgono il sostituto

I tifosi della Roma scatenati contro Mourinho dopo il ko con la Cremonese: sui social critiche feroci e una richiesta per il nuovo allenatore

La Roma fallisce clamorosamente l’appuntamento con la semifinale di Coppa Italia e cede il passo alla Cremonese, ultima in classifica e ancora a secco di vittorie in campionato. Un ko che non è ovviamente andato giù ai tifosi giallorossi, che vedono un’occasione incredibile sprecata malamente. Una parte di tabellone con Napoli e Milan eliminate e Fiorentina in semifinale.

Invece la Coppa Italia si conferma tabù per la Roma e non solo con Mourinho. Ma oggi le riflessioni sono tutte sullo Special One, che ha ricevuto una quantità enorme di critiche sui social. Non a caso tra gli hashtag che hanno cominciato a prendere piede è spuntato pure il #Mourinhoout, con tanti tifosi romanisti stufi del non gioco dei giallorossi e di delusioni. “È solo un aizzapopolo che ha distrutto la Roma. Giocatori allo sbando senza un’idea di gioco. La Roma dopo due anni senza un’identità”, “Le partite più imbarazzanti della mia vita di tifoso (55enne) le ho viste sotto la gestione Mourinho”, “Adesso però basta ancora esaltare Mourinho e questa squadra. Ieri sera è un tradimento che non ci aspettavamo”, “Con Mourinho non se ne può più! L’unica cosa rimastagli è la favella nei pre e post partita. Sarebbe il momento di fare il mea culpa e lasciare, ma come un onorevole è attaccato alla poltrona” sono alcuni dei commenti.

E queste critiche aspre tengono conto anche della vittoria in Conference League, per la quale i sostenitori giallorossi hanno gioito. Ma che non basta più per difendere l’allenatore della Roma: “Mourinho ha consegnato la squadra a Tahirovic, Volpato e Kumbulla in una partita chiave e si è lamentato nel post partita della rosa corta… Per giocare contro Felix?”, “Già sono pronte le giustificazioni per sabato?”, “La partita l’ha cominciata a perdere quando ha fatto i complimenti alla propria squadra per una sconfitta”, “Mourinho è un Allegri che, qualche anno fa, ce l’ha fatta. Quando la fortuna non li aiuta più sono il nulla”.

E allora la soluzione quale sarebbe? In tanti vorrebbero almeno veder giocare alla Roma un buon calcio e tra i tecnici più gettonati o comunque più nominati c’è Roberto De Zerbi: “Con De Zerbi e questi giocatori la Roma sarebbe ben altro e molto temibile”, “Mourinho è stato peggio di Rudi Garcia, Spalletti, Di Francesco e Fonseca. Pensare che hanno rifiutato De Zerbi per lui”, “Il livello degli allenatori è proprio scarso. Inter, Roma e Juve preferiscono Inzaghi, Allegri e Mourinho ai possibili Zanetti e De Zerbi“.

Il livello degli allenatori è proprio scarso. Inter Roma e Juve preferiscono Inzaghi Allegri e Mourinho ai possibili Zanetti De Zerbi ecc. Ho detto tutto. — Christian 🇳🇴 (@chrstnpls01) February 1, 2023

Tifoso del Napoli da 60 anni.

Conosco il Calcio e penso di capirci qualcosa.

Ebbene #Mourinho è solo un aizzapopolo che ha distrutto la Roma.

Giocatori allo sbando senza un'idea di gioco.

La Roma dopo DUE anni senza un'identità.

Un mercenario da sfanculare!

Solo PROTESTE! — Lello Pinto (@Ernesto32919298) February 2, 2023

Sarà un caso, ma le partite più imbarazzanti della mia vita di tifoso (55enne) le ho viste sotto la gestione #Mourinho

E la Conference comincia ad essere poco in rapporto#RomaCremonese — alessio carboni (@alcarboni) February 2, 2023

Adesso però basta ancora esaltare #Mourinho e questa squadra. Ieri sera è un tradimento che non ci aspettavamo. Basta esaltare “sconfitte a testa alta” o vittorie con ultime in classifica in campionato. Considerare la verità: NON sono all’altezza, nessuno. #RomaCremonese — ErGatto_brizzolato (@erGatto_Infame) February 2, 2023

#RomaCremonese

Con #Mourinho non se ne può più!.

L'unica cosa rimastagli è la favella nei pre e post partite.

Sarebbe il momento di fare il mea culpa e lasciare, ma come un onorevole è attaccato alla poltrona.

OSANNATO x una coppetta, sfanculato da tutta l'Europa.

FINE CORSA! — Lello Pinto (@Ernesto32919298) February 2, 2023

Bastano questi #Mourinho ha consegnato la squadra a Tahirovic, Volpato e Kumbulla in una partita chiave (xchè se non l'hanno preparata così allora non c'è neanche da discutere) e si è lamentato nel post partita della rosa corta… per giocare contro Felix? Che presa per il culo — Alberto Vittorini (@AlboVitto) February 2, 2023

Già sono pronte le giustificazioni per sabato?#Mourinho — Luciorolly (@luciorolly) February 2, 2023

La carriera di #Mourinho alla #ASRoma era andata bene ma solo fino a questo punto. Poi è iniziato il declino. #RomaCremonese pic.twitter.com/U4df5RzOL4 — Spallettismo militante🇬🇪 (@SerioPositivo) February 2, 2023

In attesa di vedere una #ASRoma che mi faccia gioire, mi diverto a giocare a freccette. #Mourinho #RomaCremonese pic.twitter.com/Q6LRBKC8Pk — ᐯᗰ (@valmar90940531) February 2, 2023

La partita l'ha incominciata a perdere quando ha fatto i complimenti alla propria squadra per una sconfitta(Napoli-Roma).

Significa istillare nel gruppo una mentalità da provinciale.#RomaCremonese #Mourinho #2febbraio — Lu (@FBanderuola88) February 2, 2023

#Mourinho è un Allegri che, qualche anno fa, ce l'ha fatta. Quando il culo non li aiuta più sono il nulla. — Egidio Benda (@egitin07) February 2, 2023

Fai un cenno quando vi ricrederete di mourinho,con un de zerbi e questi giocatori la Roma sarebbe ben altro e molto temibile,per fortuna c’è Jose — eltardo (@Eltardo5Eltardo) February 1, 2023